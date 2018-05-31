В Кировской области восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 11,8 тысячи человек в Кировской области, нарушенное непогодой, говорится в справке-докладе ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

В среду Минэнерго РФ сообщало, что около 5 тысяч человек остались без электроснабжения в Кировской области из-за непогоды.

Министерство уточняет, что без электроснабжения оставались около 11,8 тысячи человек в 116 населенных пунктах, пять социально значимых объектов. Мощность отключенных потребителей — 2,4 МВт.

"31 мая в 05.25 аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.

Максимально к аварийно-восстановительным работам привлекалось 78 бригад в составе 213 человек и 86 единиц специальной техники.