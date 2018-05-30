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Общество

РЖД заменят плацкарт и купе новыми одноэтажными и двухэтажными вагонами

18:5230.05.2018
(обновлено: 23:38 30.05.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДвухэтажный пассажирский вагон на ОАО Тверской вагоностроительный завод. Архивное фотоДвухэтажный пассажирский вагон на ОАО Тверской вагоностроительный завод. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. РЖД в ближайшие годы заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми инновационными одноэтажными и двухэтажными, следует из слов директора по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.

Работа железнодорожного вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Говоря о долгосрочной программе закупки пассажирских вагонов дальнего следования, прежде всего мы подразумеваем закупку инновационного подвижного состава. Это вагоны проекта "2019" и вагоны проекта "2020". Эти вагоны будут пополнять парк "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД — ред.) уже в близлежащей перспективе на три года", — сообщил Пегов в среду на слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, помимо отдельных технологических новшеств, внедрение инновационных вагонов позволит перевозчику получить ряд экономических выгод.

"В качестве примеров потребительских свойств можно привести выделение отсеков для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей и многое другое. Вагон "2019" массово заменит существующие одноэтажные купейные вагоны. На смену плацкартным вагонам придут новые вагоны открытого типа, оснащённые кондиционерами, биотуалетами, имеющие улучшенные потребительские и технико-экономические характеристики", — рассказал Пегов.

Купе в пассажирском вагоне поезда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Их закупка, пояснил он, позволит сохранить стабильность социально значимых перевозок и безболезненно перейти к новой продуктовой линейке в условиях скачкообразного массового выбытия подвижного состава до 2025 года.

"Двухэтажные вагоны проекта "2020" мы планируем использовать на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком и инфраструктурой, обеспечивающих их эксплуатацию. Использование данных вагонов позволит нарастить предложенные ёмкости и снизить расходы "Федеральной пассажирской компании", при этом улучшить предложение для клиента, отказавшись от менее привлекательных плацкартных вагонов и снизить цену билета относительно купе", — сообщил директор по пассажирским перевозкам.

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