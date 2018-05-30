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Общество

Нельзя скрывать: нижегородки рассказали, каково быть жертвой насилия

22:4230.05.2018
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© Fotolia / LoloStockЖертва домашнего насилия. Архивное фотоЖертва домашнего насилия. Архивное фото
© Fotolia / LoloStock

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Около 3 тысяч жительниц Нижегородской области каждый год обращаются за помощью в женский кризисный центр в Нижнем Новгороде. Три самые смелые из них решились показать свои лица журналистам и открыто рассказать о том, как страшно быть вечной жертвой. Но еще страшнее – молчать об этом.

© Depositphotos / sdecoret
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Они бегут сюда от домашнего насилия, потому что больше им некуда идти: от них устали соседи и подруги, их жалобы неохотно слушают в полиции, им вслед косо смотрят, а иногда и прямо говорят: "Сама виновата!". Им бесконечно стыдно за то, что они такие несчастные, избитые, никому не нужные.

"Впервые нижегородский женский кризисный центр пригласил журналистов на пресс-конференцию, на которой женщины с открытым лицом рассказывают свои истории. Эти истории — о насилии над женщинами, о безнаказанности и бесправии, истории о борьбе за право жить в безопасности", — сказала директор центра Анастасия Ермолаева.

"Мы очень надеемся, что такой откровенный рассказ поможет разрушить стену молчания и равнодушия, которая окружает проблему насилия над женщинами. Мы очень надеемся, что другие женщины, которые подверглись насилию, перестанут бояться и будут обращаться за помощью", — продолжает она.

Дом для тех, кому больше некуда пойти

Пятнадцать лет в Нижнем Новгороде существует женский кризисный центр. Небольшое помещение в старом здании, где шесть человек – психологи, юристы, консультанты телефона доверия – пять дней в неделю слушают про чужое горе и пытаются помочь тем, кому просто некуда больше обратиться.

Жертва домашнего насилия. Архивное фото
© Depositphotos / lofilolo
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"Наше общество плохо воспринимает проблему насилия над женщинами в семье. Эта тема замалчивается. Между тем, каждая четвертая семья страдает от домашнего насилия. И 70% бытовых преступлений происходят в семье. Часто они заканчиваются тяжкими телесными повреждениями и даже убийствами. При этом очень распространено мнение о том, что женщина сама виновата, а значит и проблему должна решать тоже сама", — рассказывает Ермолаева.

По ее словам, люди путают два понятия — насилие и конфликт.

"Конфликт — это когда люди находятся на равных, когда нет страха, нет унижений, нет подавления одного человека другим. Домашнее насилие — это цикличность, системность и как результат – полная власть и контроль. Жертвы домашнего насилия становятся абсолютно беспомощными, потому что их воля подавлена. К нам они приходят только тогда, когда уже все ресурсы исчерпаны", — поясняет директор женского центра.

В кризисном центре жертвам насилия оказывают и психологическую, и юридическую помощь. Тут их учат по-другому смотреть на происходящее, избавляют от чувства вины, которое жертвам насаждает и обидчик, и само общество. Правда, меняется жизнь у привыкших к домашнему насилию женщин не сразу.

Домашнее насилие
© Fotolia / Warren Goldswain
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"По статистике, женщины возвращаются к своему обидчику от семи до 14 раз. Они надеются, что он исправится, что все обойдется, что все изменится. Но ситуации повторяются снова и снова… Это игра, в которую играют десятилетиями. Женщины, годами живущие в такой обстановке, уже не могут объективно оценить происходящее. К тому же большинство из них чувствуют себя никому не нужными и думают, что не выживут в одиночку", — рассказывает Ермолаева.

Специально для подобных случаев существует "кризисная квартира" – временное убежище, где пару месяцев могут пожить женщины с детьми. За это время можно собрать документы для суда, пообщаться с психологом, просто выспаться без опасений, что тебя изобьют среди ночи… Можно научиться жить без обидчика и поверить в свои силы.

Никто бы не подумал

Вопреки распространенному заблуждению, домашнее насилие – отнюдь не прерогатива социально неблагополучных семей. У нижегородки по имени Надежда дом был, что называется, полная чаша. И у нее, и у мужа – высшее образование, есть свой дом, подрастают дети. Все у них было прекрасно. С виду.

Домашнее насилие. Архивное фото
© Fotolia / jedi-master
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"Первые тревожные звоночки начались сразу, только я тогда этого не понимала. Во-первых, постоянный контроль: куда пошла, когда вернешься, кто тебе пишет? Сначала ты думаешь, что это такая забота и внимание. Но все это очень быстро становится очень навязчивым", — говорит Надежда, и в ее голосе нет слез.

"Потом начинаются запреты, когда муж не выпускает из дома, не дает видеться с подругами. А потом он начинает тебя бить – сначала толкает, потом – бьет кулаками. Ты думаешь, что это ты виновата, что ты его спровоцировала. Но нет — он просто ищет любой повод, когда ему нужно избавиться от напряжения", — Надежда почти отвлеченно рассказывает о том, как много лет жила в аду. И никому ничего не говорила.

"Никто бы не подумал, что муж меня бьет. Бьет постоянно, на глазах у детей. Мне было так стыдно. Не дай бог кто узнает. Я очень долго пыталась решить эту проблему сама. Семь раз я уходила от него и возвращалась. Семь лет прошло с того момента, как я ушла от него впервые и до тех пор, когда я наконец с ним развелась. Почему так сложно было уйти? Потому что уходить некуда", — признается Надежда.

Мужчина с бейсбольной битой
© Фото : Константин Соломатин
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В итоге все-таки нашлись люли, которые ей помогли. Участковый, который посоветовал, как правильно оформить заявление и куда еще обратиться. Женский кризисный центр, разместивший Надежду с детьми в своей квартире-убежище. Психологи, научившие отчаявшуюся женщину верить в себя. И теперь она решилась рассказать свою историю, чтобы помочь другим тихо плачущим в подушку от бессилия женщинам избавиться от домашнего насилия. У нее получилось, значит смогут и другие.

Отобрал ребенка

Ольга рассказывает, что муж бил ее 12 лет. Унижал, измывался, не давал денег ни на продукты, ни на ребенка. Почему она это терпела? Говорит, боялась. Боялась не только она – соседка, годами слушавшая из-за стены крики и удары, и прятавшая у себя Ольгиного сына, отказалась идти свидетелем в суд. Потому что ей тоже страшно.

Потерявшая от ужаса всякий здравый смысл, Ольга даже ни разу не зафиксировала побои, только сделала несколько снимков на телефон и отправила их подруге. Их-то и демонстрируют теперь в суде.

Ирина Москвитина
© фото из личного архива девушки
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Психологи говорят, что женщины, живущие в условиях домашнего насилия, полностью деморализованы и не могут адекватно оценивать ситуацию. Именно поэтому они сначала пишут заявление в полицию, а потом забирают его. Одни верят в обещания обидчика исправиться, другие понимают, что им все равно придется вернуться в свою квартиру, где побьют еще и за то, что посмела пожаловаться. Вот и терпят годами, прежде чем подадут на развод.

Однако мучения Ольги не закончились даже тогда, когда она, согласно штампу в паспорте, снова стала свободной женщиной. Потому что бывший муж в отместку решил забрать у нее сына. Он убедил подростка в том, что мать сама была виновата в случившемся и что это она своим поведением провоцировала его на избиения.

Теперь Ольга в суде пытается доказать, что сын должен жить с ней, а не с отцом, которому он нужен исключительно ради алиментов. Вести этот тяжелый процесс Ольге помогают юристы и психологи женского кризисного центра. Они уже добились проведения социально-психологической экспертизы, которая поможет разобраться, с кем должен остаться мальчик, и докажет, что для него пагубно находиться рядом с таким отцом.

Сама виновата

Третьей жертвой насилия, которая не побоялась рассказать журналистам свою историю, стала студентка Надя. Она тоже – жертва насилия. Правда, не домашнего, а сексуального.

Насилие в семье. Архивное фото
© Fotolia / Monkey Business
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Девушка рассказывает, как ее на протяжении нескольких часов избивал и насиловал мужчина, с которым она познакомилась за несколько часов до этого кошмара. Ее спасли сотрудники Росгвардии.

Но, как оказалось, мучения на этом не закончились. Надя рассказывает о том, как уже несколько месяцев добивается, чтобы ее насильник был наказан. Для этого ей приходится раз за разом пересказывать в подробностях, как все происходило, и доказывать, что это не было по обоюдному согласию.

"Мне каждую ночь снятся кошмары. Я до сих пор помню запах этого мужчины. Я просыпаюсь, чтобы убедиться, что его нет рядом. А меня спрашивают – почему я не кричала, если это было изнасилование? А я просто хотела сохранить свою жизнь", — словно оправдывается Надя.

Ей уже не раз приходилось слышать, что она сама спровоцировала насильника. Это очень распространенная позиция. И именно из-за нее так часто жертвы изнасилования молчат.

Они не готовы снова и снова оказываться виноватыми в том, что стали жертвой. Лучше просто все забыть, думают они, и прячутся, чтобы зализывать свои раны вдали от людского внимания. Вот только не все готовы с этим мириться.

Пока мы молчим, нас не слышат

Жертва домашнего насилия
© Fotolia / LoloStock
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"Я хочу обратиться к женщинам: если над вами произошло насилие, не надо это скрывать. Если вы молчите, вы становитесь рядом с преступником. До тех пор пока мы молчим, нас не слышат. Говорить об этом – не стыдно. Стыдно делать вид, что ничего не было!" — настаивает маленькая, но упрямая студентка.

Сотрудники женского кризисного центра восхищаются решимостью Нади, которая не побоялась заявить о такой "неудобной" проблеме.

Они верят – чем больше будет таких отважных женщин, тем больше шансов помочь другим пострадавшим от насилия.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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oleg
Нет зарегистрированного брака, значит насилие.
И тогда будет все гораздо проще. Прежде чем что-то выскочит
из штанов, подумает о сроке и может сделает предложение.
23:25
30.05.2018
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