Нельзя скрывать: нижегородки рассказали, каково быть жертвой насилия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Около 3 тысяч жительниц Нижегородской области каждый год обращаются за помощью в женский кризисный центр в Нижнем Новгороде. Три самые смелые из них решились показать свои лица журналистам и открыто рассказать о том, как страшно быть вечной жертвой. Но еще страшнее – молчать об этом.
"Впервые нижегородский женский кризисный центр пригласил журналистов на пресс-конференцию, на которой женщины с открытым лицом рассказывают свои истории. Эти истории — о насилии над женщинами, о безнаказанности и бесправии, истории о борьбе за право жить в безопасности", — сказала директор центра Анастасия Ермолаева.
"Мы очень надеемся, что такой откровенный рассказ поможет разрушить стену молчания и равнодушия, которая окружает проблему насилия над женщинами. Мы очень надеемся, что другие женщины, которые подверглись насилию, перестанут бояться и будут обращаться за помощью", — продолжает она.
Дом для тех, кому больше некуда пойти
Пятнадцать лет в Нижнем Новгороде существует женский кризисный центр. Небольшое помещение в старом здании, где шесть человек – психологи, юристы, консультанты телефона доверия – пять дней в неделю слушают про чужое горе и пытаются помочь тем, кому просто некуда больше обратиться.
По ее словам, люди путают два понятия — насилие и конфликт.
"Конфликт — это когда люди находятся на равных, когда нет страха, нет унижений, нет подавления одного человека другим. Домашнее насилие — это цикличность, системность и как результат – полная власть и контроль. Жертвы домашнего насилия становятся абсолютно беспомощными, потому что их воля подавлена. К нам они приходят только тогда, когда уже все ресурсы исчерпаны", — поясняет директор женского центра.
В кризисном центре жертвам насилия оказывают и психологическую, и юридическую помощь. Тут их учат по-другому смотреть на происходящее, избавляют от чувства вины, которое жертвам насаждает и обидчик, и само общество. Правда, меняется жизнь у привыкших к домашнему насилию женщин не сразу.
Специально для подобных случаев существует "кризисная квартира" – временное убежище, где пару месяцев могут пожить женщины с детьми. За это время можно собрать документы для суда, пообщаться с психологом, просто выспаться без опасений, что тебя изобьют среди ночи… Можно научиться жить без обидчика и поверить в свои силы.
Никто бы не подумал
Вопреки распространенному заблуждению, домашнее насилие – отнюдь не прерогатива социально неблагополучных семей. У нижегородки по имени Надежда дом был, что называется, полная чаша. И у нее, и у мужа – высшее образование, есть свой дом, подрастают дети. Все у них было прекрасно. С виду.
"Потом начинаются запреты, когда муж не выпускает из дома, не дает видеться с подругами. А потом он начинает тебя бить – сначала толкает, потом – бьет кулаками. Ты думаешь, что это ты виновата, что ты его спровоцировала. Но нет — он просто ищет любой повод, когда ему нужно избавиться от напряжения", — Надежда почти отвлеченно рассказывает о том, как много лет жила в аду. И никому ничего не говорила.
"Никто бы не подумал, что муж меня бьет. Бьет постоянно, на глазах у детей. Мне было так стыдно. Не дай бог кто узнает. Я очень долго пыталась решить эту проблему сама. Семь раз я уходила от него и возвращалась. Семь лет прошло с того момента, как я ушла от него впервые и до тех пор, когда я наконец с ним развелась. Почему так сложно было уйти? Потому что уходить некуда", — признается Надежда.
Отобрал ребенка
Ольга рассказывает, что муж бил ее 12 лет. Унижал, измывался, не давал денег ни на продукты, ни на ребенка. Почему она это терпела? Говорит, боялась. Боялась не только она – соседка, годами слушавшая из-за стены крики и удары, и прятавшая у себя Ольгиного сына, отказалась идти свидетелем в суд. Потому что ей тоже страшно.
Потерявшая от ужаса всякий здравый смысл, Ольга даже ни разу не зафиксировала побои, только сделала несколько снимков на телефон и отправила их подруге. Их-то и демонстрируют теперь в суде.
Однако мучения Ольги не закончились даже тогда, когда она, согласно штампу в паспорте, снова стала свободной женщиной. Потому что бывший муж в отместку решил забрать у нее сына. Он убедил подростка в том, что мать сама была виновата в случившемся и что это она своим поведением провоцировала его на избиения.
Теперь Ольга в суде пытается доказать, что сын должен жить с ней, а не с отцом, которому он нужен исключительно ради алиментов. Вести этот тяжелый процесс Ольге помогают юристы и психологи женского кризисного центра. Они уже добились проведения социально-психологической экспертизы, которая поможет разобраться, с кем должен остаться мальчик, и докажет, что для него пагубно находиться рядом с таким отцом.
Сама виновата
Третьей жертвой насилия, которая не побоялась рассказать журналистам свою историю, стала студентка Надя. Она тоже – жертва насилия. Правда, не домашнего, а сексуального.
Но, как оказалось, мучения на этом не закончились. Надя рассказывает о том, как уже несколько месяцев добивается, чтобы ее насильник был наказан. Для этого ей приходится раз за разом пересказывать в подробностях, как все происходило, и доказывать, что это не было по обоюдному согласию.
"Мне каждую ночь снятся кошмары. Я до сих пор помню запах этого мужчины. Я просыпаюсь, чтобы убедиться, что его нет рядом. А меня спрашивают – почему я не кричала, если это было изнасилование? А я просто хотела сохранить свою жизнь", — словно оправдывается Надя.
Ей уже не раз приходилось слышать, что она сама спровоцировала насильника. Это очень распространенная позиция. И именно из-за нее так часто жертвы изнасилования молчат.
Они не готовы снова и снова оказываться виноватыми в том, что стали жертвой. Лучше просто все забыть, думают они, и прячутся, чтобы зализывать свои раны вдали от людского внимания. Вот только не все готовы с этим мириться.
Пока мы молчим, нас не слышат
Сотрудники женского кризисного центра восхищаются решимостью Нади, которая не побоялась заявить о такой "неудобной" проблеме.
Они верят – чем больше будет таких отважных женщин, тем больше шансов помочь другим пострадавшим от насилия.
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