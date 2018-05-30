Нельзя скрывать: нижегородки рассказали, каково быть жертвой насилия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Около 3 тысяч жительниц Нижегородской области каждый год обращаются за помощью в женский кризисный центр в Нижнем Новгороде. Три самые смелые из них решились показать свои лица журналистам и открыто рассказать о том, как страшно быть вечной жертвой. Но еще страшнее – молчать об этом.

Они бегут сюда от домашнего насилия, потому что больше им некуда идти: от них устали соседи и подруги, их жалобы неохотно слушают в полиции, им вслед косо смотрят, а иногда и прямо говорят: "Сама виновата!". Им бесконечно стыдно за то, что они такие несчастные, избитые, никому не нужные.

"Впервые нижегородский женский кризисный центр пригласил журналистов на пресс-конференцию, на которой женщины с открытым лицом рассказывают свои истории. Эти истории — о насилии над женщинами, о безнаказанности и бесправии, истории о борьбе за право жить в безопасности", — сказала директор центра Анастасия Ермолаева.

"Мы очень надеемся, что такой откровенный рассказ поможет разрушить стену молчания и равнодушия, которая окружает проблему насилия над женщинами. Мы очень надеемся, что другие женщины, которые подверглись насилию, перестанут бояться и будут обращаться за помощью", — продолжает она.

Дом для тех, кому больше некуда пойти

Пятнадцать лет в Нижнем Новгороде существует женский кризисный центр. Небольшое помещение в старом здании, где шесть человек – психологи, юристы, консультанты телефона доверия – пять дней в неделю слушают про чужое горе и пытаются помочь тем, кому просто некуда больше обратиться.

"Наше общество плохо воспринимает проблему насилия над женщинами в семье. Эта тема замалчивается. Между тем, каждая четвертая семья страдает от домашнего насилия. И 70% бытовых преступлений происходят в семье. Часто они заканчиваются тяжкими телесными повреждениями и даже убийствами. При этом очень распространено мнение о том, что женщина сама виновата, а значит и проблему должна решать тоже сама", — рассказывает Ермолаева.

По ее словам, люди путают два понятия — насилие и конфликт.

"Конфликт — это когда люди находятся на равных, когда нет страха, нет унижений, нет подавления одного человека другим. Домашнее насилие — это цикличность, системность и как результат – полная власть и контроль. Жертвы домашнего насилия становятся абсолютно беспомощными, потому что их воля подавлена. К нам они приходят только тогда, когда уже все ресурсы исчерпаны", — поясняет директор женского центра.

В кризисном центре жертвам насилия оказывают и психологическую, и юридическую помощь. Тут их учат по-другому смотреть на происходящее, избавляют от чувства вины, которое жертвам насаждает и обидчик, и само общество. Правда, меняется жизнь у привыкших к домашнему насилию женщин не сразу.

"По статистике, женщины возвращаются к своему обидчику от семи до 14 раз. Они надеются, что он исправится, что все обойдется, что все изменится. Но ситуации повторяются снова и снова… Это игра, в которую играют десятилетиями. Женщины, годами живущие в такой обстановке, уже не могут объективно оценить происходящее. К тому же большинство из них чувствуют себя никому не нужными и думают, что не выживут в одиночку", — рассказывает Ермолаева.

Специально для подобных случаев существует "кризисная квартира" – временное убежище, где пару месяцев могут пожить женщины с детьми. За это время можно собрать документы для суда, пообщаться с психологом, просто выспаться без опасений, что тебя изобьют среди ночи… Можно научиться жить без обидчика и поверить в свои силы.

Никто бы не подумал

Вопреки распространенному заблуждению, домашнее насилие – отнюдь не прерогатива социально неблагополучных семей. У нижегородки по имени Надежда дом был, что называется, полная чаша. И у нее, и у мужа – высшее образование, есть свой дом, подрастают дети. Все у них было прекрасно. С виду.

"Первые тревожные звоночки начались сразу, только я тогда этого не понимала. Во-первых, постоянный контроль: куда пошла, когда вернешься, кто тебе пишет? Сначала ты думаешь, что это такая забота и внимание. Но все это очень быстро становится очень навязчивым", — говорит Надежда, и в ее голосе нет слез.

"Потом начинаются запреты, когда муж не выпускает из дома, не дает видеться с подругами. А потом он начинает тебя бить – сначала толкает, потом – бьет кулаками. Ты думаешь, что это ты виновата, что ты его спровоцировала. Но нет — он просто ищет любой повод, когда ему нужно избавиться от напряжения", — Надежда почти отвлеченно рассказывает о том, как много лет жила в аду. И никому ничего не говорила.

"Никто бы не подумал, что муж меня бьет. Бьет постоянно, на глазах у детей. Мне было так стыдно. Не дай бог кто узнает. Я очень долго пыталась решить эту проблему сама. Семь раз я уходила от него и возвращалась. Семь лет прошло с того момента, как я ушла от него впервые и до тех пор, когда я наконец с ним развелась. Почему так сложно было уйти? Потому что уходить некуда", — признается Надежда.

Отобрал ребенка

В итоге все-таки нашлись люли, которые ей помогли. Участковый, который посоветовал, как правильно оформить заявление и куда еще обратиться. Женский кризисный центр, разместивший Надежду с детьми в своей квартире-убежище. Психологи, научившие отчаявшуюся женщину верить в себя. И теперь она решилась рассказать свою историю, чтобы помочь другим тихо плачущим в подушку от бессилия женщинам избавиться от домашнего насилия. У нее получилось, значит смогут и другие.

Ольга рассказывает, что муж бил ее 12 лет. Унижал, измывался, не давал денег ни на продукты, ни на ребенка. Почему она это терпела? Говорит, боялась. Боялась не только она – соседка, годами слушавшая из-за стены крики и удары, и прятавшая у себя Ольгиного сына, отказалась идти свидетелем в суд. Потому что ей тоже страшно.

Потерявшая от ужаса всякий здравый смысл, Ольга даже ни разу не зафиксировала побои, только сделала несколько снимков на телефон и отправила их подруге. Их-то и демонстрируют теперь в суде.

Психологи говорят, что женщины, живущие в условиях домашнего насилия, полностью деморализованы и не могут адекватно оценивать ситуацию. Именно поэтому они сначала пишут заявление в полицию, а потом забирают его. Одни верят в обещания обидчика исправиться, другие понимают, что им все равно придется вернуться в свою квартиру, где побьют еще и за то, что посмела пожаловаться. Вот и терпят годами, прежде чем подадут на развод.

Однако мучения Ольги не закончились даже тогда, когда она, согласно штампу в паспорте, снова стала свободной женщиной. Потому что бывший муж в отместку решил забрать у нее сына. Он убедил подростка в том, что мать сама была виновата в случившемся и что это она своим поведением провоцировала его на избиения.

Теперь Ольга в суде пытается доказать, что сын должен жить с ней, а не с отцом, которому он нужен исключительно ради алиментов. Вести этот тяжелый процесс Ольге помогают юристы и психологи женского кризисного центра. Они уже добились проведения социально-психологической экспертизы, которая поможет разобраться, с кем должен остаться мальчик, и докажет, что для него пагубно находиться рядом с таким отцом.

Сама виновата

Третьей жертвой насилия, которая не побоялась рассказать журналистам свою историю, стала студентка Надя. Она тоже – жертва насилия. Правда, не домашнего, а сексуального.

Девушка рассказывает, как ее на протяжении нескольких часов избивал и насиловал мужчина, с которым она познакомилась за несколько часов до этого кошмара. Ее спасли сотрудники Росгвардии.

Но, как оказалось, мучения на этом не закончились. Надя рассказывает о том, как уже несколько месяцев добивается, чтобы ее насильник был наказан. Для этого ей приходится раз за разом пересказывать в подробностях, как все происходило, и доказывать, что это не было по обоюдному согласию.

"Мне каждую ночь снятся кошмары. Я до сих пор помню запах этого мужчины. Я просыпаюсь, чтобы убедиться, что его нет рядом. А меня спрашивают – почему я не кричала, если это было изнасилование? А я просто хотела сохранить свою жизнь", — словно оправдывается Надя.

Ей уже не раз приходилось слышать, что она сама спровоцировала насильника. Это очень распространенная позиция. И именно из-за нее так часто жертвы изнасилования молчат.

Они не готовы снова и снова оказываться виноватыми в том, что стали жертвой. Лучше просто все забыть, думают они, и прячутся, чтобы зализывать свои раны вдали от людского внимания. Вот только не все готовы с этим мириться.

Пока мы молчим, нас не слышат

"Я хочу обратиться к женщинам: если над вами произошло насилие, не надо это скрывать. Если вы молчите, вы становитесь рядом с преступником. До тех пор пока мы молчим, нас не слышат. Говорить об этом – не стыдно. Стыдно делать вид, что ничего не было!" — настаивает маленькая, но упрямая студентка.

Сотрудники женского кризисного центра восхищаются решимостью Нади, которая не побоялась заявить о такой "неудобной" проблеме.

Они верят – чем больше будет таких отважных женщин, тем больше шансов помочь другим пострадавшим от насилия.

Другие новости региона читайте здесь>>