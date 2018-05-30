Роструд добился выплаты более четырех миллиардов рублей долгов по зарплате

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Роструд добился выплаты за первые четыре месяца года более 4 миллиардов рублей долгов по зарплате 154 тысячам работников, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"За январь – апрель 2018 года Рострудом проведены 45,7 тысячи проверок, в ходе которых были выявлены более 30 тысяч нарушений, связанных с оплатой труда работников. В результате принятых мер по требованию инспекторов труда более 154 тысячам работников была выплачена задержанная зарплата на сумму 4,1 миллиарда рублей", — заявили в ведомстве.

В частности, по итогам работы в четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018 года удалось погасить долги в ряде организаций, имеющих задолженность по заработной плате свыше 25 миллионов рублей и находящихся на особом контроле Роструда, говорится в сообщении. Так, более 600 миллионов рублей выплачено работникам НПО "Мостовик", 259 миллионов — работникам УК "Заречная", более 150 миллионов – "Интауголь", "Уралэнергомонтаж" и авиакомпании "ВИМ Авиа". Долги по зарплате на сумму свыше 100 миллионов были погашены в "РСК-Логистик", "СМУ-11 Метрострой" и других компанях.

В ведомстве отметили, что тесно сотрудничают в обеспечении выплаты заработной платы с прокуратурой, следственным комитетом, Росреестром, полномочными представителями президента в федеральных округах, общественными организациями, объединениями профсоюзов и работодателей.