Минздрав предложил регионам отказаться от продажи табака 31 мая

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав России предложил регионам отказаться от продажи табака 31 мая во Всемирный день без табака, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

"Минздрав России подготовил и направил в регионы письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий 31 мая, когда во всем мире будет отмечаться Всемирный день без табака. В частности, в письме Минздрав России предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, среди которых могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие меры",- говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире в целом. Каждый год по этой причине умирает 5,4 миллиона людей, что превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности.