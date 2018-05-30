ГИБДД предлагает обучать школьников правилам дорожного движения

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. ГИБДД предлагает включить в российские образовательные стандарты вопросы обучения школьников правилам дорожного движения, следует из проекта плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы.

На официальных сайтах МВД и Госавтоинспекции в среду был размещен для общественного рассмотрения проект плана мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения на 2018 — 2024 годы (утверждена правительством в январе). После общественного обсуждения проект будет направлен для утверждения в правительство России.

"Внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты в части корректировки примерных основных образовательных программ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в части обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах", — говорится в тексте проекта.

Соответствующие изменения предлагается внести в действующие печатные издания (пособия, учебники, методички).

Кроме того, ведомство предлагает ввести в программы для студентов педагогических, медицинских и других профильных вузов раздела по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.