МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. ГИБДД предлагает разработать правовую основу применения беспилотных технологий управления транспортными средствами на российских дорогах в ближайшие семь лет, следует из проекта плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-24 годы.

На официальных сайтах МВД и Госавтоинспекции в среду был размещен для общественного рассмотрения проект плана мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения на 2018 — 2024 годы (утверждена правительством в январе). После общественного обсуждения проект будет направлен для утверждения в правительство России.

"Разработка правовой основы применения беспилотных технологий управления транспортными средствами на участках дорог общего пользования, в том числе с учетом результатов исследований, связанных с отработкой соответствующих технологий и алгоритмов на специальных полигонах, с учетом вопросов обеспечения безопасности дорожного движения", — гласит один из пунктов предложенного плана.

Кроме того, предполагается проработать вопросы установки на транспортные средства алкозамков (не включает двигатель, если водитель пьян) и определить, для каких видов перевозок и каких водителей их стоит применять. Госавтоинспекция также предлагает подготовить предложения по использованию данных "ЭРА-ГЛОНАСС" в качестве доказательства нарушения ПДД и привлечения нарушителей к административной ответственности.

На прошедшем Петербургском экономическом форуме операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский высказал мнение, что использование беспилотного транспорта станет реальностью на горизонте семи лет. "Яндекс" с 2016 года работает над проектом беспилотного автомобиля на основе собственных наработок. В феврале прототип беспилотного автомобиля совершил успешную поездку по Москве.

В середине мая премьер Дмитрий Медведев заявил, что законодательное регулирование беспилотного транспорта в России планируется обеспечить в течение года.