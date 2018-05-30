В России вступила в силу конвенция о борьбе с канцерогенами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Конвенция о профилактике и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и агентами, вступила в силу 30 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

Конвенция была принята на 59-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1974 года в Женеве и вступила в силу 10 июня 1976 года.

"Конвенция №139 (о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами в производственных условиях, и мерах профилактики) определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, трудовая деятельность которых связана с возможностью воздействия канцерогенных веществ", — рассказали в ведомстве.

В частности, предусматривается необходимость определения канцерогенных веществ и агентов, применение которых на рабочих местах запрещено либо подлежит разрешению или контролю, и мер по защите работников от их воздействия.

Конвенцией предписывается информирование работников об имеющихся профессиональных рисках, обеспечение соответствующих медицинских обследований, отмечали ранее в правительстве РФ. Конвенция подлежит ратификации, так как затрагивает основные права и свободы человека.

По экспертным оценкам, в стране насчитывается свыше 11 тысяч канцерогеноопасных организаций. В соответствии с данными, получаемыми в ходе их паспортизации, в целом по России подвергается производственному воздействию канцерогенов свыше миллиона человек.

"На сегодняшний день российское законодательство соответствует положениям Конвенции №139. Федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены санитарно-гигиенические требования и ограничения к канцерогеноопасным производствам, а также требования к обеспечению охраны здоровья работников. Это обеспечивает эффективный контроль за безопасностью труда и здоровья работников таких производств посредством проведения санитарно-гигиенического мониторинга канцерогеноопасных производств, а также медицинского диспансерного наблюдения за состоянием здоровья занятых на них работников", — добавили в Минтруде.