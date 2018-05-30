Минкультуры разъяснило правила продажи алкоголя в культурных учреждениях

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство культуры РФ разъяснило правила продажи алкогольной продукции в учреждениях культуры в связи с недавним инцидентом в Третьяковской галерее.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя инцидент в Третьяковке , заявила, что в учреждениях культуры необходимо разобраться с обеспечение безопасности. Она также задалась вопросами, "почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком" и "на каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки"?

В министерстве пояснили, что перечень учреждений культуры, в которых разрешены к продаже алкогольные напитки, определен статьей 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

"Согласно ему, розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускаются в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в области культуры", — рассказали в пресс-службе.

В то же время запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и ИП услуг общественного питания в концертных и театральных залах и парках.

"При этом запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, указанный в настоящем подпункте, действует в отношении зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для непосредственного осуществления соответствующих видов деятельности", — подчеркнули в министерстве.

Ранее, в пятницу, перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения. Подозреваемый был задержан. В суде, где ему в субботу должны были избрать меру пресечения, мужчина признался, что перед происшествием выпил в буфете музея.