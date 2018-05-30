Власти Москвы рассказали, когда столичные тополя перестанут выделять пух

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Московские тополя перестанут выделять пух через 10-15 лет естественным образом, рассказал РИА Новости глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Я думаю, что лет 10-15 и этот процесс постепенно сам завершится. Уже пуха стало намного меньше, и не надо забывать, что от метеоусловий очень многое зависит. В прошлом году, например, был холодный май и начало июня, поэтому тополя стали пушить только в конце июня. Сейчас очень теплый май и уже появляется пух, поэтому я думаю, что цветение и пушение пройдет в первую декаду июня", — рассказал он.

При этом, по словам главы департамента, аллергию вызывает не сам тополиный пух, а канцерогенные вещества, которые он в себя впитывает.

Кульбачевский также заявил, что тополиный пух не вызывает аллергию, и что это уже доказанный факт, подтвержденный, в том числе и санитарно-эпидемиологическими службами.

"Этот пух самый лучший природный фильтр, который впитывает в себя все канцерогенные вещества. И, конечно, попадая на улично-дорожную сеть, он впитывает в себя очень много вредных веществ и потом, попадая различными способами в дыхательные пути человека, может раздражать слизистую и вызывать какие-то аллергические реакции", — пояснил Кульбачевский.