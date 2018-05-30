Власти Москвы объяснили, почему за один год нельзя убрать тополя в городе

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Убрать тополя в Москве, которые выделяют пух, невозможно за один год, так как это "оголит" улицы, считает глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Так, по его словам, "сейчас уже разработаны для городского озеленения породы, которые не пушат" в теплое время года.
"Но не надо забывать, что тополя высаживались в 50-60-е годы прошлого столетия, и в основном высаживались мужские особи, которые не пушат, не выделяют пух. В природе есть такое понятие, как мутация — и они мутировали, поменяли пол, скажем так, что с тополями тоже бывает. Выживать им как-то надо", — отметил Кульбачевский.