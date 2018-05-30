Власти Москвы объяснили, почему за один год нельзя убрать тополя в городе

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Убрать тополя в Москве, которые выделяют пух, невозможно за один год, так как это "оголит" улицы, считает глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"В Москве 300 тысяч тополей, из них где-то 40 тысяч – "пушащие" особи, назовем это так. Но постепенно идет их замена, мы не можем удалить их в течение года, потому что это оголит некоторые улицы, площади, скверы и бульвары, но постепенно в рамках различных программ мы эти тополя меняем", — рассказал он.

Так, по его словам, "сейчас уже разработаны для городского озеленения породы, которые не пушат" в теплое время года.

"Но не надо забывать, что тополя высаживались в 50-60-е годы прошлого столетия, и в основном высаживались мужские особи, которые не пушат, не выделяют пух. В природе есть такое понятие, как мутация — и они мутировали, поменяли пол, скажем так, что с тополями тоже бывает. Выживать им как-то надо", — отметил Кульбачевский.