Ограничения для авиадебоширов могут распространить и на другой транспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Ограничительные меры по принципу ограничений для авиадебоширов могут распространить и на другие виды транспорта, сообщил журналистам в рамках Восьмого международного форума "Безопасность на транспорте" заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин.

"Что касается эффективности (этого закона), то меры сдерживания, безусловно, дают желаемый результат, и самое важное из этого, что это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении… Полагаю, что на основе правоприменительной практики и наработанного опыта в области воздушного транспорта мы постепенно его будем распространять и на других видах транспорта", — сказал он.

В свою очередь замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный также отметил, "не исключено, что нам придется подумать и о том, чтобы такие меры принимать и на железнодорожном, водном, морском и других видах транспорта".

"Конечно, такой закон нужен, пассажирам нужна гарантия безопасности. Если мы сегодня переходим на технические средства контроля на вокзалах и поездах, то это предполагает дисциплину самого пассажира. Для нас очень важно иметь определенный перечень тех (пассажиров — ред.), которые в принципе создают угрозу окружающим и минимизируют уровень качества (услуг — ред.), которые мы можем предоставить остальным пассажирам", — сказал заместитель генерального директора ОАО РЖД — начальник департамента безопасности движения Шевкет Шайдуллин.