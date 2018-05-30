Власти Москвы просят приостановить работу уличных кафе из-за ветра

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Власти Москвы просят владельцев и администраторов ресторанов приостановить работу летних веранд из-за усиления ветра в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы с сохранением до вечера. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди которых двое детей, обратились в среду за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве. Жизни пострадавших вне опасности.

"Обращаемся к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд. Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытию зонтов", — говорится в сообщении.