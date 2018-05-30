Ингушетия создаст интернет-дружины для борьбы с вербовщиками террористов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ингушетия создаст интернет-дружины для противодействия вербовщикам и пропагандистам террористических группировок, сообщил РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

В субботу, 19 мая, четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. При нападении были убиты двое полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, охранявших церковь, и один из прихожан, еще двое сотрудников полиции ранены. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации все четверо злоумышленников были уничтожены. Как сообщалось ранее, один из нападавших был жителем Малгобекского района Ингушетии.

"Что касается профилактики подобных преступлений в республике, то я уже говорил, и на заседании Совбеза одобрили эту идею, — мы создаем специальные интернет-дружины, которые как раз будут бороться с вербовщиками и пропагандистами террористической деятельности. И делать это необходимо в социальных сетях, где в основном вращается молодежь", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос, будет ли в Ингушетии усилена работа по профилактике преступлений, подобных случившемуся в Чечне.

Он отметил, что под влияние вербовщиков попадают в основном религиозно необразованные молодые люди: кто-то в состоянии стресса, одиночества.

"Для того чтобы социализировать таких ребят, мы в рамках комитета по делам молодежи Республики Ингушетия, миннаца, минкультуры республики проводим работу по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи", — пояснил глава Ингушетии.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая, Ингушетия заключила соглашение с двумя петербургскими вузами: Военно-морской Академией имени Н.Г. Кузнецова и Университетом физкультуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта, которые в том числе будут проводить тренинги в учреждениях военно-патриотического воспитания региона. Глава Ингушетии добавил, что профилактике подобных преступлений также служит волонтёрское движение, когда в республике молодежь очень активно участвует в различных мероприятиях.