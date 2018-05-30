МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Московский зоопарк закрылся из-за штормового предупреждения, сообщили в Московском зоопарке в среду.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы с сохранением до вечера. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди них двое детей, обратились в среду за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве, жизни пострадавших вне опасности.

"Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, руководством было принято решение закрыть Московский зоопарк. Приносим вам свои искренние извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зоопарка.

Уточняется, что 31 мая зоопарк будет работать в штатном режиме.