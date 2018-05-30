Победители конкурса "Времена и эпохи" в Москве получат по миллиону рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Международный конкурс исторических проектов фестиваля "Времена и эпохи" стартовал в Москве, по окончании конкурса определятся шесть победителей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Стартовал второй международный конкурс исторических проектов фестиваля "Времена и эпохи": у каждого есть возможность представить свой проект мечты до 11 июня и получить 1 миллион рублей на его реализацию. Всего будет определено шесть победителей", — сообщили в оркгомитете в среду.

Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы, предприниматели, даже участники и победители прошлогоднего конкурса. "Главное — предложить интересный, продуманный исторический проект. Это может быть парк реконструкции, издание книги, воссоздание старинных ремесел — все, на что хватит воображения и что будет привлекать интерес к истории", — пояснили в "Московских сезонах".

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 11 июня подать заявку на сайте historyfest.ru, сопроводив описание проекта иллюстрациями, чертежами, информацией о предполагаемом конечном результате, суммой затрат и этапами реализации. С 12 июня по 2 июля экспертный совет, в который войдут историки, археологи, реконструкторы, организаторы культурных и туристических мероприятий, оценят каждый проект, отобрав 20 лучших, они и пройдут в финал конкурса.

"Финалисты представят свои проекты на выставке на центральной площадке фестиваля "Времена и эпохи" лично пообщаются с организаторами и судьями, а 22 августа будут названы шесть победителей", — уточнили в "Сезонах".

Конкурс "Времена и эпохи" в прошлом году собрал 95 заявок, победителями стали девять проектов.