Замминистра связи в Забайкалье дал инструкцию по обращению с Telegram

ЧИТА, 30 мая — РИА Новости. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, выступая на забайкальском медиафоруме, рассказал, как целесообразно использовать мессенджер Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать в России на протяжении 1,5 месяца.

"Большой контент в Telegram-канале не проходит", — сказал Волин журналистам, отметив, что сообщения в этом мессенджере должны быть максимально краткими, содержательными и укладываться в несколько предложений.

Роскомнадзор с 16 апреля блокирует четвёртый по популярности в России мессенджер Telegram, владелец которого Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от него. Пользователи начали обходить блокировку, при этом от действий Роскомнадзора пострадали другие сайты, сервисы и мессенджеры.