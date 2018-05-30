Москалькова пообщается с Сенцовым по видеосвязи

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова связалась с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) по делу осужденного за подготовку терактов украинского режиссера Олега Сенцова и договорилась пообщаться с ним по видеосвязи.

Ранее во вторник сенатор Людмила Нарусова обратилась на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству к Москальковой с просьбой решить проблему осужденного Сенцова, требующего перевести его в другую колонию. Она рассказала, что на данный момент идет "16-й день голодовки Сенцова", и в перспективе, если не решить эту проблему, ситуация может перерасти в "очередное дело Магнитского".

"Вчера с руководством ФСИН у меня такой разговор состоялся. Сложность заключается в том, что сегодня разлилась там река, и добраться непосредственно до этой колонии можно с помощью вертолета, и мы договорились, что в режиме видеоконференцсвязи мы сможем увидеть Сенцова и убедиться, в каком он состоянии здоровья", — сказала Москалькова в среду в Совете Федерации.

По ее данным, Сенцову с его согласия установили капельницу с витаминами.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.