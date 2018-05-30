В СПЧ отметили снижение уровня радикального национализма в России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Проявлений агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России стало меньше в текущем году, сообщил член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.
Он добавил, что за аналогичные периоды прошлых лет, в последние четыре года "было больше подобных проявлений".
"Мы констатируем, что эти тенденции имеют свойство к снижению, однако, мы не говорим о том, то нужно успокоиться и не обращать внимание на риски, которые вызывают эти проблемы", — сказал правозащитник, добавив, что такие риски сохраняются.