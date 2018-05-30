В СПЧ отметили снижение уровня радикального национализма в России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Проявлений агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России стало меньше в текущем году, сообщил член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.

"В целом, мы отмечаем снижение проявлений агрессивной ксенофобии и радикального национализма в период с января по май этого года. Мы зафиксировали девять проявлений агрессивной ксенофобии. Регионы — Москва, Санкт-Петербург, Республика Дагестан. Пострадали не менее 16 человек, шесть погибли, 10 получили ранения", — сказал Брод на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что за аналогичные периоды прошлых лет, в последние четыре года "было больше подобных проявлений".

"Мы констатируем, что эти тенденции имеют свойство к снижению, однако, мы не говорим о том, то нужно успокоиться и не обращать внимание на риски, которые вызывают эти проблемы", — сказал правозащитник, добавив, что такие риски сохраняются.