Собянин предложил торговым сетям продумать льготы для москвичей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил торговым сетям столицы разработать программы лояльности для местных жителей, аналогичные тем, которые сейчас внедряют для горожан сельскохозяйственные рынки и крупные торговые центры.

"Я попросил руководителей магазинов подумать о программе лояльности, как можно компенсировать неудобства для жителей", — сказал он в среду в ходе посещения флагманского магазина одной из торговых сетей на Смоленской площади.

По словам градоначальника, сегодня местные жители испытывают неудобства, связанные с организацией торговли в магазинах крупных торговых сетей. Они жалуются на шум в результате погрузки и выгрузки товаров и нехватку парковочных мест. Чтобы компенсировать эти неудобства, Собянин предложил руководству сетей ввести акции и скидки, продумать над созданием персонифицированных карт для горожан, проживающих рядом с этими магазинами. При этом подобная мера является для владельцев сетей добровольной, подчеркнул градоначальник.

Мэр отметил, что Москва предлагает покупателям огромный выбор и разнообразие торговых форматов — от небольших магазинов у дома и дискаунтеров до гипермаркетов. "Сегодня мы видим, что розничная торговля Москвы преодолела кризис. Вновь начали расти доходы покупателей и вместе с ними обороты торговли. По итогам 2017 года статистика зафиксировала рост розничных продаж на 1,2%", — добавил он.

В I квартале 2018 года рост оборотов торговли продолжился (+2,1%). "В городе открывается много новых магазинов, в том числе, современных форматов, например, совмещающих традиционную торговлю с городскими кафе", — пояснил Собянин.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, в 2017 году объемы розничного товарооборота в Москве выросли на 1,2% по сравнению с 2016 годом и достигли 4,5 триллионов рублей, превысив докризисный уровень 2014 года. По итогам I квартала 2018 года розничный товарооборот составил 1,1 триллиона рублей. В настоящее время в Москве работают 588 сетевых компаний розничной торговли, в том числе, 106 продовольственных и 482 непродовольственных. В отрасли занято 1,8 миллиона человек.

С 2015 года число продовольственных магазинов в Москве увеличилось на 9% и превысило 15 тысяч. Коэффициент доступности магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания в Москве составляет 96,5%.