В РФ подготовят поправки к законодательству о противодействии экстремизму

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские юристы и правозащитники подготовят предложения по совершенствованию законодательства о противодействии экстремистской деятельности, сказал член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.

"Вчера наши эксперты, авторитетные юристы говорили о том, что понятие "экстремизм" излишне размыто в законодательстве, что тоже нуждается в более четкой конкретизации… Будут подготовлены предложения по совершенствованию законодательства", — сказал Брод на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в ходе реализации проекта "Мир нашему дому. Профилактика национального и религиозного экстремизма силами гражданского общества" эксперты обозначили "риски, которые вызывают межнациональную напряженность".

"Это правовой нигилизм и коррумпированность отдельных представителей власти, недостаточность образовательных, культурно-просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, недостаточной уровень межведомственной, межкультурной координации в сфере реализации государственно-национальной политики", — уточнил Брод.

Сюда же, по его словам, относятся недостаточное регулирование миграционных процессов и работа в сфере адаптации мигрантов. "Ну, и наконец, внешние факторы: экспансия международного терроризма, религиозного экстремизма, международной организованной преступности", — сказал правозащитник.