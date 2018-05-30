В Москве к ЧМ запустят транспортный колл-центр иностранных болельщиков

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1138)

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Болельщики чемпионата мира по футболу в Москве смогут обратиться в круглосуточный колл-центр, если у них возникнут вопросы по работе городского общественного транспорта, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Если у болельщиков возникнут вопросы, касающиеся работы Транспортного комплекса во время проведения ЧМ-2018, они круглосуточно смогут позвонить в наш колл-центр", — сказал Пронин в среду.

С российского мобильного номера болельщики могут позвонить по телефону 3210 или по телефону 8(495)539-54-54 с любого номера, уточнил он.

"С 7 июня по 22 июля колл-центр будет работать на шести языках – русский, английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Для обслуживания подобрано 14 специалистов со знанием иностранных языков", — добавил замглавы ведомства.