Совфед пригласит Цукерберга для выступления в рамках "часа эксперта"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет Федерации принял решение пригласить на одно из своих заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга для выступления в рамках "часа эксперта", его выступление может коснуться такой важной отрасли для российской экономики, как цифровизация.

"Мы направим ему приглашение, другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать", — сказала на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на предложения сенаторов.

По их мнению, выступление Цукерберга могло бы пройти в рамках обсуждения развития цифровизации в России.

"Поручаем комитету по экономической политике заняться этим вопросом", — сказала она.