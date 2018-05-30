Telegram заявил, что Apple блокирует обновления приложения мессенджера

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Apple с середины апреля блокирует обновления новых версий приложения Telegram, сообщается на сайте мессенджера.
В целом Telegram отмечает, что всегда защищал конфиденциальность данных пользователей, поэтому особенных изменений в его работе пользователи не увидят. "Мы по-прежнему работаем с нашими юристами над обновлениями к политике конфиденциальности Telegram (но сильных изменений там не ожидается). Пользователи на системе Android получили доступ к обновлениям, в соответствии с GDPR, уже в версии Android 4.8.9.", — объясняет компания.
GDPR обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для обработки персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение от их родителей или опекунов. При нарушении требований регламента компании грозит штраф до 20 миллионов евро или до четырех процентов от годового оборота.
Роскомнадзор c 16 апреля блокирует Telegram по решению суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Для обхода блокировки мессенджер стал использовать хостинг Amazon и Google, а Роскомнадзор соответственно заблокировал IP-адреса этих компаний. В результате у многих сторонних ресурсов возникли проблемы с работой в России.