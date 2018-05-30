В Москве в канун ЧМ усилят контроль за автомобилями без номеров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Контроль за автомобилями, оставленными на улицах Москвы без регистрационных знаков или с закрытыми номерами, будет усилен в преддверии и во время чемпионата мира по футболу, сообщили в среду в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Столичные МАДИ и АМПП направят дополнительные экипажи инспекторов для патрулирования центра города и улиц, прилегающих к стадионам "Лужники" и "Спартак". В первую очередь внимание будет уделяться машинам, оставленным в местах скопления людей – у торговых центров, станций метрополитена, остановок, парков", — говорится в сообщении.

Автомобили без регистрационных знаков или с закрытыми номерами будут отправляться на специализированные стоянки, чтобы полицейские смогли проверить их и идентифицировать. Такие машины начали перемещать по решению Антитеррористической комиссии, принятому в апреле 2017 года, уточнили в инспекции.

"Машины без номеров вызывают беспокойство у граждан, они могут находиться в розыске или использоваться в преступлениях", — пояснили в пресс-службе.

В МАДИ уточнили, что с мая 2017 по май 2018 года на улицах Москвы в рамках работы Антитеррористической комиссии было выявлено свыше 3 тысяч автомобилей без номеров и с подложными номерами.