В Москве появятся площадь Николая Басова и улица Федора Лукина

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Площадь в честь физика Николая Басова и улица имени конструктора Федора Лукина появятся в Москве, сообщается на сайте мэра города.
Как уточняется, площадь Академика Басова появится вблизи дома на улице Вавилова, где физик много лет жил и работал. Улицей конструктора Лукина назовут Проектируемый проезд №683 в Зеленограде.
Предложения поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.
Николай Басов (1922–2001 годы) — советский и российский физик, один из основоположников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии в области физики.
Федор Лукин (1908–1971 годы) — один из основателей наукограда. Он участвовал в создании систем радиолокации и противоракетной обороны страны, был первопроходцем в области советской микроэлектроники и возглавлял Центр микроэлектроники в Зеленограде.