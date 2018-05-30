В Москве появятся площадь Николая Басова и улица Федора Лукина

Вид на Москворецкую набережную в Москве. Архивное фото

Вид на Москворецкую набережную в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Площадь в честь физика Николая Басова и улица имени конструктора Федора Лукина появятся в Москве, сообщается на сайте мэра города.

"Памятные наименования дадут еще двум городским территориям. Имя академика Николая Басова получит площадь на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Вавилова в Юго-Западном округе, а в честь конструктора Федора Лукина назовут улицу в Зеленограде", — говорится в сообщении.

Как уточняется, площадь Академика Басова появится вблизи дома на улице Вавилова, где физик много лет жил и работал. Улицей конструктора Лукина назовут Проектируемый проезд №683 в Зеленограде.

Предложения поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

Николай Басов (1922–2001 годы) — советский и российский физик, один из основоположников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии в области физики.

Федор Лукин (1908–1971 годы) — один из основателей наукограда. Он участвовал в создании систем радиолокации и противоракетной обороны страны, был первопроходцем в области советской микроэлектроники и возглавлял Центр микроэлектроники в Зеленограде.