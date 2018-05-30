Инфраструктура Сочи готова к ЧМ-2018

Баннер с изображением талисмана чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волка Забиваки, установленный у арены Ледяной куб в Сочи. Архивное фото

Баннер с изображением талисмана чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волка Забиваки, установленный у арены Ледяной куб в Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 30 мая – РИА Новости. Инфраструктура Сочи готова к проведению шести матчей чемпионата мира по футболу с 15 июня до 7 июля, по данным городских и краевых властей, курорт может принять порядка 1 миллиона гостей.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов, в их числе Сочи, где 15 июня на стадионе "Фишт" сыграют команды Португалии и Испании, 18 июня — Бельгии и Панамы, 23 июня – Германии и Швеции, 26 июня – Австралии и Перу, а также пройдет 1/8 финала 30 июня и четвертьфинал 7 июля.

К нагрузкам готов



По предварительной оценке специалистов международного аэропорта Сочи, суточный пассажиропоток терминала во время чемпионата мира по футболу может составить 28-35 тысяч человек. В сутки авиаузел планирует принимать до 120 рейсов, из них до 15 международных.

Ожидается, что иностранные участники и гости мундиаля в Сочи приедут из Брюсселя, Варшавы, Вены, Дубая, Кельна, Лиссабона, Мадрида, Парижа, Стамбула, Стокгольма, Тегерана, Тель-Авива и других городов. Прилетать будут как регулярные, так и чартерные рейсы. Российские участники и болельщики приедут из более чем из 55 городов России.

"В дни пиковых нагрузок в сочинском аэровокзале планируется увеличить количество стоек паспортного контроля с 20 до 45, расширить досмотровую зону на входном контроле. Для обслуживания пассажиров будет задействован не только аэровокзальный комплекс и основной VIP-терминал, но и терминал VIP в историческом здании аэропорта. Благодаря этому пропускная способность увеличится на 400 человек в час — до 2900 пассажиров на внутренних и международных авиалиниях", — рассказали РИА Новости в аэропорту.

Для болельщиков и команд разработаны маршруты движения, исключающие их пересечение с другими пассажирами. На первом и втором этаже аэровокзального комплекса увеличится количество входных групп досмотра, обработка багажа будет вестись во временном грузовом терминале, а для комфортного пребывания пассажиров созданы дополнительные зоны ожидания. Так, внутренний дворик аэропорта будет работать как зона ожидания вылета, где организованы дополнительные выходы на посадку.

Бесплатные поезда и "ласточки"



Как и во время Кубка конфедераций, в период чемпионата мира болельщики смогут доехать до места проведения матча на поезде и электричке абсолютно бесплатно. Для этого любители футбола должны иметь при себе паспорт болельщика и билет на игру. Бесплатным проезд будет также для волонтеров, представителей СМИ и других специалистов, включенных в списки ФИФА.

По данным АНО "Транспортная дирекция-2018", наиболее популярными направлениями у болельщиков являются Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

"Для бесплатной перевозки болельщиков и аккредитованных ФИФА представителей СМИ будет задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест. Поезда для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. В каждом поезде будут специальные места для маломобильных групп населения", — говорится в сообщении организации.

В период мундиаля изменится график движения и у сочинских электропоездов "Ласточка". По сообщению Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), движение пригородных поездов будет разделено на две зоны, пересадка пассажиров будет осуществляться на станции Сочи.

"Будут сокращены маршруты пяти поездов сообщением Туапсе – Имеретинский Курорт и Лазаревская – Имеретинский Курорт. Конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Для обеспечения транспортной доступности будут назначены пять дополнительных поездов, которые будут курсировать из Сочи в Имеретинский Курорт. В дни матчей на эти маршруты выйдет до 70 пар "Ласточек". В другие дни будет курсировать 36 пар электропоездов", — говорится в сообщении компании.

Внутригородской транспорт



Во время чемпионата мира в Сочи частично ограничат въезд автобусов и грузовых машин. По данным муниципалитета, в районе морского порта Сочи, где расположится фан-зона, движение транспорта с 1 июня по 16 июля также изменится. Ограничения движения неаккредитованного транспорта будут действовать и в районе Олимпийского парка. Добраться до стадиона болельщики чемпионата мира смогут на автобусах №№ 57к, 57, 125, 125с, 135, а также шаттлах.

"Всего будут организованы три маршрута шаттлов. Это №S1 "Аэропорт Сочи – железнодорожный вокзал Сочи", №S2 "Железнодорожный вокзал Сочи – железнодорожный вокзал Олимпийский парк", №S3 "Аэропорт Сочи – железнодорожный вокзал Олимпийский парк". Проезд в дни матчей в них будет бесплатным, как и в общественном транспорте, следующем по спортивным маршрутам", — сообщает муниципалитет.

В администрации подчеркнули, что для частного автотранспорта будут организованы парковки общей вместимостью почти 4 тысячи машиномест. В радиусе пешеходной доступности от них находятся остановки городского пассажирского транспорта.

Алкоголю в стекле — нет, кубанским продуктам — да



Сочинские кафе, рестораны и магазины на время соревнований изменят график работы. Например, завозить товар им придется в ночью, поскольку днем многие улицы Сочи будут перекрыты. В краевой администрации отметили, что во время чемпионата мира стоимость комплексных обедов в радиусе 500 метров от стадиона "Фишт" в точках общественного питания будет фиксированной.

"К началу чемпионата мира-2018 в Сочи для приема гостей и болельщиков подготовят более 300 предприятий общественного питания, которые смогут одновременно обслужить порядка 30 тысяч посетителей. Объекты общественного питания располагаются вдоль 62 улиц, которые обозначены как гостевые маршруты. Тайные посетители под видом иностранцев посещают рестораны, кафе и магазины Сочи, чтобы проверить персонал объектов потребительской сферы на знание иностранных языков. Кроме того, нам важно чтобы туристы могли попробовать качественную местную продукцию, кубанские товары будут выделены на полках", — сообщила краевая администрация.

Власти региона отметили, что в конце мая депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали закон об ограничении розничной продажи алкоголя на время турнира. Согласно документу, алкоголь в стеклянных бутылках нельзя будет купить в торговых точках за день до проведения матча и в день игры

"Закон исключает продажу алкогольных напитков в стекле в границах территорий, а также в радиусе 500 метров вокруг стадиона "Фишт", фан-зоны в Сочи, тренировочных площадок в Анапе, Краснодаре и Геленджике. Ограничения направлены на усиление мер безопасности в период проведения чемпионата мира в соответствии с федеральным законом, главным образом, с целью охраны здоровья и благополучия граждан, задействованных в футбольных мероприятиях", — говорится в сообщении пресс-службы края.

При этом права ФИФА и их коммерческих партнеров будут полностью соблюдены, уточняет муниципалитет.

Медицина

Особое внимание уделяется работе медицинских бригад в период соревнований. Согласно данным администрации региона, более 20 медицинских учреждений будут оказывать помощь во время чемпионата мира по футболу – 8 государственных и 12 муниципальных.

"На сочинском стадионе "Фишт", где пройдет шесть матчей мундиаля, создано семь медпунктов, будет работать 21 мобильная бригада – две на игровом поле и 19 для зрителей. В составе этих бригад врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи и фельдшеры "скорой". Для работы в медицинских пунктах стадиона и на территории фан-зоны будет задействовано 156 медработников. Также определены выездные бригады станции скорой медицинской помощи Сочи для стадиона "Фишт" и площадки Фестиваля болельщиков, сформирован резерв специалистов", — пояснили в муниципалитете.

В рамках подготовки к мундиалю врачи прошли спецкурсы по программе "Оказание экстренной медицинской помощи при проведении футбольных матчей" и курсы иностранного языка.

Миллион гостей



В целом во время мундиаля Сочи ожидает около 1 миллиона гостей, в дни матчей курорт готовится принимать порядка 200 тысяч человек гостей и участников мероприятия. Как говорится в сообщении городских властей, к таким нагрузкам Сочи готов. На сегодняшний день на курорте функционируют более 2000 объектов размещения на 80 тысяч номеров, с учетом гостевых домов и мини-отелей Сочи способен размещать единовременно до 200 тысяч гостей.

Одними из участников мундиаля станут волонтеры. По оценке региональной администрации, в состав городских волонтеров вошли сочинцы в возрасте от 16 лет, студенты высших, средне специальных и профессиональных учебных заведений города, а также старшеклассники общеобразовательных учебных заведений, волонтеры блока "Серебряный возраст", активисты волонтерского движения. Всего в крае будет задействовано около 2 тысяч волонтеров.

Безопасность на высоком уровне



По заверению краевых властей, безопасность гостей и участников мундиаля будет организована на высочайшем уровне.

"В дни матчей задействуют около 1200 стюардов, 1000 волонтеров и 600 охранников. Олимпийский парк будут патрулировать 300 казаков. По периметру стадиона будут находиться сотрудники полиции и Росгвардии. Кроме того, будет дополнительно привлечено 550 казаков. На входах в стадион "Фишт" установлено 178 досмотровых рамок. Система наблюдения уже смонтирована и включает более двух тысяч камер, в том числе 94 камеры для распознавания лиц. По периметру безопасности установлено 800 датчиков охранной сигнализации", — сообщает администрация Кубани.

Билеты и Fan ID

Получить паспорт болельщика сочинские зрители могут по двум адресам.

По информации портала fan-id.ru, один центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира расположен в здании торгово-развлекательного центра "МореМолл" на улице Новая Заря, 7, второй — в Олимпийском парке, на главной трибуне "Сочи Автодрома".

Билетный центр ФИФА в Сочи находится в непосредственной близости у входа в Олимпийский парк у железнодорожной станции. После 31 мая кассы начнут ежедневно принимать посетителей с 10 до 20 часов, говорится на официальном сайте ЧМ-2018.