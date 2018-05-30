МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Двенадцатого мая в парке Горького группа молодых людей напала на студента второго курса Сеченовского медуниверситета Амира Абумуслимова. Его ударили по голове, студент впал в кому, из которой не вышел до сих пор. Подозреваемого в нанесении рокового удара арестовали только через десять дней. Им оказался 18-летний борец Анвар Батиров. На допросе он признал свою вину.

Однако родные Абумуслимова, однокурсники и очевидцы драки считают, что наказание должны понести и зачинщики конфликта. Сейчас все они проходят по этому делу как свидетели, среди них есть несовершеннолетние. Кроме того, адвокаты намерены разобраться, насколько квалифицированную помощь Амиру оказали врачи.

Пока не подняли шум

Подготовившись к занятиям, вечером 12 мая Амир Абумуслимов с другом Никитой решили прогуляться и направились в парк Горького. О том, что происходило дальше, можно судить по записям на камерах видеонаблюдения и рассказам очевидцев. Ирина Бахотская в тот вечер тоже была на Андреевском мосту вместе с мужем и видела, как Амира окружила толпа агрессивных молодых людей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Записи с камер видеонаблюдения на Крымском мосту в парке Горького, где группа неизвестных 12 мая напала на Амира Абумуслимова

"Он был испуган и недоумевал. В ту секунду, как мы поравнялись, Амира ударили. Он зашатался, начал падать. Его подхватил Никита. А нападавшие походили минуты две, посмотрели и скрылись, услышав, что кто-то вызвал полицию и скорую", — вспоминает Ирина.

Медики констатировали кровоизлияние в мозг и госпитализировали пострадавшего в Первую Градскую больницу уже без сознания. Амир впал в кому. Бахотская уточняет, что полицейские не стали брать показания у нее и ее мужа, сославшись на то, что на мосту есть камеры, которые все зафиксировали. Опросили, по ее словам, только Никиту.

Однако Ирина не успокоилась: она навестила пострадавшего в больнице, а позже, узнав, что уголовное дело не возбудили и видео с камер нет, подняла тревогу в соцсетях. На это отреагировали депутат округа Якиманка Дмитрий Зеленов и депутаты округа Хамовники Александра Парушина и Андрей Воронков, направившие запросы в прокуратуру и СК с требованием провести расследование. На публикации обратил внимание и депутат Госдумы Ризван Курбанов: он предоставил родным Амира группу адвокатов и съездил в больницу.

К этому времени родители Абумуслимова уже были в Москве, с тех пор они не покидают больничную палату сына. Уголовное дело возбудили на пятый день после инцидента — по заявлению отца.

Разобравшись в ситуации, юристы подготовили жалобу в прокуратуру Хамовнического района. Адвокат Мурад Кахриманов, представляющий интересы семьи Амира, рассказал корреспонденту РИА Новости, что жалоба касается двух спорных моментов. Во-первых, юристов интересует, почему уголовное дело возбудили не по горячим следам, а лишь на пятые сутки. Во-вторых, они задают вопрос: передали ли сотрудники больницы в полицию информацию о пациенте, столь серьезно пострадавшем в результате драки? Кроме того, есть претензии к действиям врачей, уточняет Кахриманов.

© Фото : предоставлено одногруппницей Амира Абумуслимова Амир Абумуслимов с сокурсниками © Фото : предоставлено одногруппницей Амира Абумуслимова Амир Абумуслимов с сокурсниками

"С того момента как депутаты побывали в больнице и переговорили с медиками, лечение стало идеальным. Но до этого, возможно, были упущения. Мы хотим это проверить, а также установить правомерность действий врачей", — поясняет адвокат.

Родные Амира не понимают, почему ему сделали операцию только на третий день после госпитализации. Дядя студента Эльдар сообщил корреспонденту РИА Новости, что состояние парня стабильно тяжелое. "По словам врачей, всю помощь ему оказывали своевременно. Тем не менее Амир заработал менингит, у него отек головного мозга. Никаких прогнозов не дают, но мы даже не допускаем негативных мыслей", — говорит он.

РИА Новости обратилось в департамент здравоохранения Москвы. Там отказались комментировать ситуацию и предложили обратиться к родным Амира и его адвокатам. В Первой Градской больнице тоже не пожелали отвечать на вопросы.

Не одна драка, а две

Московский адвокат Темирлан Жилов первым откликнулся на пост Бахотской в соцсетях и выразил готовность помочь в этом деле. Он запросил у "Гормоста" видео со всех камер наблюдения на Андреевском мосту.

Как выяснилось, оборудование, установленное в 2001 году, устарело, поэтому некоторые из камер не ведут запись, а только передают картинку на диспетчерский пост, — в частности, центральная камера, закрепленная там, где как раз ударили Амира. Однако, объединив другие ролики со всех камер и дополнив картинку показаниями свидетелей, юрист пришел к выводу, что на самом деле было две драки.

Жилов объясняет: следствие считало, что Анвар Батиров (тот, который проходит по делу как единственный подозреваемый) подошел к Амиру и стукнул его. Но в реальности все началось раньше.

"Амир поднимался с другом к мосту на эскалаторе. За ними шла группа из трех человек, наверху ждали еще пятеро. Очевидцы говорят, что никаких предпосылок к конфликту не было — незнакомцы еще на эскалаторе подшутили над Никитой, Амир вежливо попросил их отстать от друга. Наверху к травле присоединились поджидавшие пятеро. Они окружили молодых людей, толкали Амира, в том числе руками в лицо. Это была немотивированная агрессия, из хулиганских побуждений. Амир и Никита пытались убежать. За Амиром погнались двое. Анвар Батиров присоединился последним, когда эти двое уже поймали Абумуслимова. Боец просто подошел и ударил его. Примерно через минуту, услышав, что кто-то вызвал полицию, он сам побежал, да так, что пятки сверкали. Вместе с ним убегал, стараясь не попасть на камеры, тот, кто гнал Амира по мосту. Его легко узнать по желтому портфелю. Судя по всему, Батиров и парень с портфелем были знакомы", — восстанавливает хронологию событий Жилов.

И уточняет: "По факту это два разных преступления, но они взаимосвязаны. Не будь этого первоначального немотивированного конфликта с нанесением побоев, не было бы преследования Батирова и не было бы удара. Следствие пока почему-то не дает оценку действиям этих людей. Они находятся в статусе свидетелей и могут уйти от ответственности".

Анвар и компания

Анвара Батирова задержали через десять дней после инцидента — 22 мая. Известно, что он учится на втором курсе техникума и увлекается борьбой. Оперативники, просматривая записи, вычислили его по особой форме сломанных ушей. По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.

Несмотря на это, родственники Амира считают, что дело не закончено. По мнению дяди пострадавшего, зачинщики драки, судя по всему, использовали Батирова как оружие, но сами почему-то проходят как свидетели. Адвокаты семьи тоже настроены решительно и надеются, что все участники конфликта понесут наказание.

© Фото : предоставлено одногруппницей Амира Абумуслимова Амир увлекается фотосъемкой © Фото : предоставлено одногруппницей Амира Абумуслимова Амир увлекается фотосъемкой

В пресс-службе ГУ МВД по Москве на запрос РИА Новости, будет ли переквалифицирован статус возможных зачинщиков, прислали заранее подготовленный релиз о ходе следствия без прямого ответа на этот вопрос. По показаниям свидетелей, они якобы не знали Батирова.

Быть как дедушка

Амир Абумуслимов приехал из небольшого дагестанского села в Москву два года назад. Его дядя Эльдар рассказывает, что племянник с раннего детства знал, что станет хирургом, — как дедушка.

Амир работал медбратом в хосписе Нюты Федермессер, помогал безнадежно больным, последняя его смена пришлась на 9 мая. В соцсетях писали, что в этот день он пел больным "Смуглянку".

Он не приходит в сознание уже больше двух недель, но родные и друзья не сомневаются, что парень выживет. А пока семья собирает деньги на его реабилитацию

"Амир окончил школу с отличием и в медицинскую академию поступил без проблем. Мы живем рядом, между нами всего две станции метро, но Амир не может найти время, чтобы зайти в гости. То сессия, то экзамены, то завал по учебе. Я, бывало, обижался, а потом понял, что быть настоящим врачом — дело ответственное. У Амира призвание", — поделился он с корреспондентом РИА Новости подробностями.