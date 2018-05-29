Зорькин предложил приравнять ТЦ по мерам безопасности к аэропортам

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Крупные торговые центры по степени обеспечения безопасности, возможно, должны быть приравнены к аэропортам и вокзалам, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

"Возможно, следует подумать о том, чтобы все торговые центры, места для проведения культурно-массовых мероприятий были отнесены по степени безопасности к таким объектам, каковыми сейчас являются аэропорты и вокзалы", — написал глава КС в своей статье , которая будет опубликована в среду в "Российской газете".

В публикации, посвященной развитию цифровых технологий и необходимости соответствующей модернизации законодательства, говорится, что с целью обеспечения внутренней безопасности в условиях разрастающихся угроз следует на основе внедрения новых технологий продумать систему уровней безопасности на различных объектах, где находится одновременно большое число людей. Глава КС упоминает, в частности, трагедию, связанную с пожаром в торговом центре в Кемерово.

Зорькин предлагает поэтапно вводить во всех регионах страны контроль за всеми проносимыми предметами, видеонаблюдение с новейшими системами идентификации граждан, которые находятся в розыске, а также состоят на профилактических учетах силовых структур или психиатрических учетах.

"Это требует больших затрат? Да. Но государству следует разделить эту финансовую нагрузку с бизнесом", — пишет Зорькин.

В то же время, по его словам, внедрение цифровых технологий не может служить оправданием для непродуманного сокращения численности органов полиции. Глава КС предлагает восстановить должности инспекторов в учебных заведениях, ввести дополнительные единицы для оперативного контроля и взаимодействия с частными охранными структурами в ТЦ и других местах скопления граждан, укрепить полицейские подразделения в аэропортах и на вокзалах.

Отдельно Зорькин отмечает необходимость усилить, не нарушая конституционных прав граждан, контроль за киберпространством, "незамедлительно реагировать на появление различного рода "групп смерти", иных подобных сообществ, призывающих к насилию и распространяющих идеологию преступного мира", за теневым интернетом, "где активным образом идет продажа наркотиков, оружия" и "вербовка для террористических организаций".