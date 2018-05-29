Зорькин призвал сделать выводы из противостояния ФСБ и Telegram

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Необходимо выработать и законодательно закрепить баланс между возможностью доступа правоохранительных служб к компьютерной информации и правом граждан на ее конфиденциальность, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

В публикации, в частности, отмечается, что актуальной проблемой взаимоотношений человека и власти в цифровом обществе является определение возможных ограничений цифровых прав законом, в том числе допустимых пределов контроля информационной среды со стороны правоохранительных служб с целью обеспечения эффективной защиты общества.

"Наглядным примером этому служит конфликт по поводу невыполнения компанией Telegram Messenger требований ФСБ России о предоставлении средств дешифровки сообщений", — написал Зорькин в своей статье, которая будет опубликована 30 мая в "Российской газете".

По его словам, с аналогичными проблемами сталкиваются и правоохранительные органы других стран. "Все это свидетельствует о необходимости поиска в законодательном регулировании оптимального правового компромисса между возможностью доступа правоохранительных служб к компьютерной информации и правом граждан на ее конфиденциальность", — говорится в статье председателя КС РФ.

Зорькин полагает, что поиск баланса между правами и свободами гражданина и компетенцией госорганов в противодействии деяниям, несущим угрозу правопорядку, для законодателя будет сложным.

"С одной стороны, государство не должно оставлять человека в сети интернет один на один с преступными посягательствами на его права, законные интересы и имущество. Но, с другой стороны, применяемые меры (технологии) противодействия преступности не должны превращаться в чрезмерные ограничения, посягая на саму суть (основное содержание) конституционного права на информацию и находящейся под его защитой свободы поведения человека в интернете", — подчеркивает глава КС РФ.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.