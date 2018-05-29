Зорькин поддержал идею создания Информационного кодекса

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Принятие Информационного кодекса России помогло бы систематизировать российское законодательство в области информационного права, считает председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

По его словам, информационное законодательство в России нуждается в систематизации, избавлении от повторов и приведении его понятийного аппарата в стройное, непротиворечивое состояние. "Одним из вариантов такой систематизации могло бы стать принятие Информационного кодекса Российской Федерации", — написал глава КС в своей статье , которая будет опубликована в среду в "Российской газете".

Как отмечает Зорькин, эта идея уже получила свою реализацию в подготовленной Институтом государства и права РАН в 2014 году концепции проекта Информационного кодекса. "В контексте ныне действующей конституции России необходима разработка конституционно-правовой концепции информационного права, основу которого должно составлять конституционное право граждан на информацию", — говорится в статье.

Зорькин пишет, что информационный кодекс призван конкретизировать конституционное право человека и гражданина на информацию, урегулировать общие вопросы оборота информации в России, закрепить ряд правовых понятий, связанных с оборотом информации, а также установить общие требования к государственным информационным системам, которые будут разрабатываться, вестись и поддерживаться соответствующими органами государственной власти.

"Подобно тому, как правила дорожного движения, рассчитанные на регулирование езды на лошадях, сменились правилами автомобильного движения, правилами авиаперевозок и космических полетов, так и сегодня зарождается новое право — "право второго модерна", регулирующее экономические, политические и социальные отношения в контексте мира цифр, Больших данных, роботов, искусственного интеллекта", — говорится в статье.

По словам Зорькина, фундаментальные права человека, гарантированные конституцией и международно-правовыми актами, конкретизируются в законодательстве на каждом историческом этапе развития страны. "Очевидно, наступило время конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности", — пишет судья.