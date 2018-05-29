ЦБ объявил конкурс лучших работ в области финансовой журналистики

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России объявляет о начале приема заявок на конкурс журналистских работ региональных СМИ по теме "Финансовая грамотность населения", говорится в сообщении ЦБ.

Прием работ проводится с 29 мая по 31 августа 2018 года. Материалы должны быть опубликованы в период с 1 мая 2017 года по 31 августа 2018 года. Итоги конкурса будут опубликованы 23 октября 2018 года. Отбор будет вестись по федеральным округам.

"Основной вектор политики банка России – открытость и публичность, и для нас очень важно доверие общества к действиям регулятора. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию коммуникаций и сотрудничеству со средствами массовой информации. Не менее важным направлением является обеспечение граждан необходимым объемом знаний в сфере финансовых услуг с целью формирования финансовой культуры и защиты их прав", — приводятся в пресс-релизе слова первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

"Решение этих задач невозможно без грамотного, ориентирующегося в финансовой сфере журналистского корпуса. Поэтому мы с большим удовольствием объявляем конкурс на лучшие материалы в области финансовой журналистики и надеемся, что участие в нем даст возможность журналистам продемонстрировать свой высокий уровень владения темой. Успехов всем участникам!"- добавил он.

Подробности

Конкурс будет проводиться в следующих номинациях: серия новостных телевизионных сюжетов в эфире регионального ТВ, авторская телевизионная программа, радиопроект, серия статей (заметок) в газете или сетевом издании, комплексное решение по представлению материала в печатном СМИ или сетевом издании.

Публикации должны носить просветительской характер и раскрывать одну из следующих тем: управление инфляцией через ключевую ставку, банковская система, банковские услуги и инструменты, мошенничество на финансовом рынке, микрофинансовые организации (или КПК), страхование, личные финансы и финансовое планирование.

Победитель в каждой номинации получает возможность участвовать в четырехдневном туре, организованном Банком России, который пройдет в Москве в ноябре 2018 года. Мероприятие будет включать в себя серию брифингов с руководством ЦБ, а также "круглые столы" с экспертами в сфере финансов и экономическими журналистами федеральных СМИ, обзорные программы с посещением АО "Гознак", расчетно-кассового центра ЦБ, АСВ, Московской биржи. Для ТВ- и радиожурналистов будет предоставлена возможность записи комментариев.

МИА "Россия сегодня" выступает оператором конкурса. Подробная информация опубликована на сайте https://cbr.ria.ru.