В СК заявили о росте популярности в рунете темы стрельбы в школах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тема скулшутинга, или массовых расстрелов в зарубежных школах, становится популярной у российских пользователей интернета, заявил сотрудник главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Сергей Коротких.
"Указанная тема набирает популярность среди пользователей российских пользователей сети интернет. Приведу пример: за период с 1 января до 24 мая 2018 года общее количество сообщений по скулшутингу составило в сети более 20 тысяч, из которых более 13 тысяч — это оригиналы, а остальные — перепечатки или репосты", — сказал Коротких во время своего выступления на круглом столе "Право ребенка на информацию" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Преобладающее большинство сообщений на эту тему позитивные и содержат в себе признания любви к преступникам, которые совершили такие преступления, сочувствие им и поддержку в их действиях. Сочувствия к жертвам убийц минимально", — отметил Коротких.
В этом году произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими.