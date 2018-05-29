В СК заявили о росте популярности в рунете темы стрельбы в школах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тема скулшутинга, или массовых расстрелов в зарубежных школах, становится популярной у российских пользователей интернета, заявил сотрудник главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Сергей Коротких.

Понятие "скулшутинг" (school shooting — стрельба в учебном заведении) появилось в 1999 году после массового убийства в американской школе "Колумбайн" (штат Колорадо), которое устроили два ученика старших классов.

"Указанная тема набирает популярность среди пользователей российских пользователей сети интернет. Приведу пример: за период с 1 января до 24 мая 2018 года общее количество сообщений по скулшутингу составило в сети более 20 тысяч, из которых более 13 тысяч — это оригиналы, а остальные — перепечатки или репосты", — сказал Коротких во время своего выступления на круглом столе "Право ребенка на информацию" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, более 14 тысяч пользователей опубликовали такие материалы, а общее количество просмотров превысило 75 миллионов. Основные каналы распространения — соцсети, больше всего в "ВКонтакте" — 13 тысяч сообщений.

"Преобладающее большинство сообщений на эту тему позитивные и содержат в себе признания любви к преступникам, которые совершили такие преступления, сочувствие им и поддержку в их действиях. Сочувствия к жертвам убийц минимально", — отметил Коротких.

В этом году произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими.