В СК предложили упразднить анонимность в интернете

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Необходимо упразднить анонимность в интернете в России, а зарегистрированным пользователям давать доступ к дополнительному бесплатному контенту, считает сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета Сергей Коротких.
17.9%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
60.4%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
21.7%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
По его словам, пользователь чувствует себя безнаказанным, скрываясь за анонимностью, и может себе позволить отступиться от норм морали и нравственности, совершить поступки, которые ему в другой среде было бы стыдно совершать.
Любые запретительные меры со стороны государства вызовут недовольство, поэтому следует принять альтернативные меры по повышению их привлекательности.
"Например, предоставить расширенные права использования зарегистрированной учетной записи, либо адресу электронной почты, получение той или иной бесплатной информации, например, просмотров мультиков, доступа к познавательным и развлекательным сайтам, социальным сетям, участие в общественной школьной жизни, одновременно исключая к ним доступ впоследствии анонимных пользователей", — сказал Коротких.