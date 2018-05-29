В СК предложили упразднить анонимность в интернете

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Необходимо упразднить анонимность в интернете в России, а зарегистрированным пользователям давать доступ к дополнительному бесплатному контенту, считает сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета Сергей Коротких.

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"Следующее (предложение), которое вызовет большинство споров, — это упразднение анонимности в российском сегменте интернета, упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязанность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активизации его учетной записи", — сказал Коротких во время своего выступления на круглом столе "Право ребенка на информацию" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, пользователь чувствует себя безнаказанным, скрываясь за анонимностью, и может себе позволить отступиться от норм морали и нравственности, совершить поступки, которые ему в другой среде было бы стыдно совершать.

"Аргументы о том, что эта мера нарушает свободу, я считаю несостоятельными, так как в данной ситуации следуют исходить из принципа "любая свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека", — сказал Коротких.

Любые запретительные меры со стороны государства вызовут недовольство, поэтому следует принять альтернативные меры по повышению их привлекательности.

"Например, предоставить расширенные права использования зарегистрированной учетной записи, либо адресу электронной почты, получение той или иной бесплатной информации, например, просмотров мультиков, доступа к познавательным и развлекательным сайтам, социальным сетям, участие в общественной школьной жизни, одновременно исключая к ним доступ впоследствии анонимных пользователей", — сказал Коротких.