В Москве перед матчами ЧМ-2018 появятся около 30 дорожных мобильных табло

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Около 30 дорожных мобильных табло для водителей и пешеходов с информацией о перекрытиях, пересадках и объездах будут устанавливать в Москве перед матчами чемпионата мира по футболу 2018 года, рассказал журналистам главный специалист информационного управления Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Алексей Карпов.

"В предварительной зоне будут установлены мобильные табло отображения информации, на которых будет информация о планируемых перекрытиях, а также о путях объезда. Кроме того, на территориях стадионов "Лужники", "Спартак" и фестиваля болельщиков будут установлены мобильные табло для пешеходов. Они будут направлять болельщиков и гостей города к транспортным пересадкам: станциям метро, такси, и другому общественному транспорту. Мобильных табло будет 29 штук", — пояснил Карпов.

По его словам, сотрудники ЦОДД совместно с ГИБДД будут работать на месте перекрытий и координировать работу транспорта и передвижения автомобилистов.