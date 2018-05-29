В Москве перед матчами ЧМ-2018 появятся около 30 дорожных мобильных табло

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Около 30 дорожных мобильных табло для водителей и пешеходов с информацией о перекрытиях, пересадках и объездах будут устанавливать в Москве перед матчами чемпионата мира по футболу 2018 года, рассказал журналистам главный специалист информационного управления Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Алексей Карпов.
"В предварительной зоне будут установлены мобильные табло отображения информации, на которых будет информация о планируемых перекрытиях, а также о путях объезда. Кроме того, на территориях стадионов "Лужники", "Спартак" и фестиваля болельщиков будут установлены мобильные табло для пешеходов. Они будут направлять болельщиков и гостей города к транспортным пересадкам: станциям метро, такси, и другому общественному транспорту. Мобильных табло будет 29 штук", — пояснил Карпов.
По его словам, сотрудники ЦОДД совместно с ГИБДД будут работать на месте перекрытий и координировать работу транспорта и передвижения автомобилистов.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
Австралийский художник Jamin, вдохновленный энергией болельщиков, изобразил яркого кричащего какаду.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
Marina Zumi из Аргентины нарисовала самого знаменитого футболиста своей страны – Диего Марадону, который, согласно голосованию на сайте ФИФА, стал лучшим игроком XX века. Это человек с удивительной судьбой – он пережил много взлетов и падений.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
Футбол – популярный вид спорта и в нашей стране, говорит художник из ЮАР ChowMein. "Но в каждой стране люди все равно как-то по-своему воспринимают этот спорт, также и мой рисунок можно интерпретировать по-разному. На картине изображены традиционные символы футбола, национальные узоры ЮАР, а также наши животные", – рассказывает он.
Дуэт из Гааги и Амстердама Karski en Beyond соединил на своей картине мечты и реальность. "В мечтах каждый человек хочет достичь как можно большего. Понятно, что во время чемпионата все будут хотеть победить, и мы попытались воплотить в своей работе сочетание фантазии и реальности. Птица символизирует полет мыслей о чемпионстве", – уточняют художники.
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака. Именно его изобразил мексиканец Farid Rueda. "Цвета, которые я больше всего использовал – красный и синий, цвета российского флага", – поясняет он.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
На картине российского художника Влада Nizmo изображен отечественный футболист в скафандре на Марсе. Это сюжет-символ – каким космическим будет футбол в России, что даже сможет преодолеть гравитацию.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
Все работы были выполнены в рамках проекта "Футбольные континенты": в нем приняли участие граффити-художники из семи стран с пяти континентов, где играют в футбол. Перед тем, как официально объявить работы законченными, мастера дали старт проекту, выполнив общий Jam в Москве – граффити-импровизацию на улице Савельева.
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