В Москве в День защиты детей появятся новые билеты на метро

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Праздничные проездные билеты с персонажами из мультфильмов "Малыш и Карлсон" и "Простоквашино" появятся в кассах московского метро в День защиты детей, сообщили в столичном метрополитене во вторник.

"Первого июня, в Международный день защиты детей, во всех кассах #мосметро можно будет приобрести праздничный билет "Единый" с изображениями персонажей Союзмультфильма "Малыш и Карлсон" и "Простоквашино"", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте метрополитена "ВКонтакте".