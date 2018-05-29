В Москве к ЧМ-2018 установят 220 дорожных знаков и информационных табличек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 200 дорожных знаков для водителей и специализированных информационных табличек для членов клиентских групп FIFA установят в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года, рассказал журналистам руководитель проекта "МосгортрансНИИпроект" Иван Сигайлов.
"В рамках данной работы было спроектировано 190 дорожных знаков — это всем привычные дорожные знаки на белом фоне. Также в соответствии с рекомендациями оргкомитета FIFA были разработаны 30 специализированных информационных табличек на желтом фоне, которые представляют собой большие конструкции, на которых для клиентских групп указаны специализированные парковки, КПП, удаленные пункты диагностирования грузов и так далее. То есть, общее количество знаков — 220 штук", — рассказал Сигайлов.
Специалист отметил, что дорожные знаки на белом фоне предназначены для ориентирования участников движения к 31 объекту, которые были определены оргкомитетом FIFA. Среди них, в частности, аэропорты, вокзалы, стадионы, тренировочные площадки и гостиницы. Кроме того, информация на знаках будет дублироваться на английском языке.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в клиентские группы, в частности, входят оргкомитет FIFA, персонал чемпионата, команды спортсменов, аккредитованные СМИ и транспортные службы.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
Австралийский художник Jamin, вдохновленный энергией болельщиков, изобразил яркого кричащего какаду.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
Marina Zumi из Аргентины нарисовала самого знаменитого футболиста своей страны – Диего Марадону, который, согласно голосованию на сайте ФИФА, стал лучшим игроком XX века. Это человек с удивительной судьбой – он пережил много взлетов и падений.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
Футбол – популярный вид спорта и в нашей стране, говорит художник из ЮАР ChowMein. "Но в каждой стране люди все равно как-то по-своему воспринимают этот спорт, также и мой рисунок можно интерпретировать по-разному. На картине изображены традиционные символы футбола, национальные узоры ЮАР, а также наши животные", – рассказывает он.
Дуэт из Гааги и Амстердама Karski en Beyond соединил на своей картине мечты и реальность. "В мечтах каждый человек хочет достичь как можно большего. Понятно, что во время чемпионата все будут хотеть победить, и мы попытались воплотить в своей работе сочетание фантазии и реальности. Птица символизирует полет мыслей о чемпионстве", – уточняют художники.
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака. Именно его изобразил мексиканец Farid Rueda. "Цвета, которые я больше всего использовал – красный и синий, цвета российского флага", – поясняет он.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
На картине российского художника Влада Nizmo изображен отечественный футболист в скафандре на Марсе. Это сюжет-символ – каким космическим будет футбол в России, что даже сможет преодолеть гравитацию.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
Все работы были выполнены в рамках проекта "Футбольные континенты": в нем приняли участие граффити-художники из семи стран с пяти континентов, где играют в футбол. Перед тем, как официально объявить работы законченными, мастера дали старт проекту, выполнив общий Jam в Москве – граффити-импровизацию на улице Савельева.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.