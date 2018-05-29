В Москве к ЧМ-2018 установят 220 дорожных знаков и информационных табличек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 200 дорожных знаков для водителей и специализированных информационных табличек для членов клиентских групп FIFA установят в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года, рассказал журналистам руководитель проекта "МосгортрансНИИпроект" Иван Сигайлов.

"В рамках данной работы было спроектировано 190 дорожных знаков — это всем привычные дорожные знаки на белом фоне. Также в соответствии с рекомендациями оргкомитета FIFA были разработаны 30 специализированных информационных табличек на желтом фоне, которые представляют собой большие конструкции, на которых для клиентских групп указаны специализированные парковки, КПП, удаленные пункты диагностирования грузов и так далее. То есть, общее количество знаков — 220 штук", — рассказал Сигайлов.

Специалист отметил, что дорожные знаки на белом фоне предназначены для ориентирования участников движения к 31 объекту, которые были определены оргкомитетом FIFA. Среди них, в частности, аэропорты, вокзалы, стадионы, тренировочные площадки и гостиницы. Кроме того, информация на знаках будет дублироваться на английском языке.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в клиентские группы, в частности, входят оргкомитет FIFA, персонал чемпионата, команды спортсменов, аккредитованные СМИ и транспортные службы.