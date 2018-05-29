В Москве откроют более ста зон отдыха у воды

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 100 зон отдыха у воды, в том числе 11 с купанием, будут работать в Москве с 1 июня по 1 сентября, сообщил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев в ходе заседания президиума правительства города во вторник.
Отмечается, что к летнему сезону 2018 года завершилось благоустройство трех зон отдыха у воды — Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцеве и пляжа "Левобережный".
"На реконструкции находится еще семь зон отдыха — пляжный комплекс "Бич клаб", пруды №3–6 на ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневские пруды, Черневский пруд на реке Цыганке", — говорится в сообщении.
При этом открытые летние бассейны будут работать в городских парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в "Лужниках". Также в этом году в Измайловском парке планируется открыть детский бассейн, отмечается на портале.
Безопасность зон отдыха будут обеспечивать 60 общественных спасательных постов, на дежурство выйдут 310 профессиональных спасателей — сотрудников ГУ МЧС России и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, тысяча общественных спасателей.