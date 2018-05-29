Глава СПЧ призвал усилить работу общественной коллегии по жалобам на прессу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ), один из сопредседателей Общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов призвал интенсифицировать работу коллегии, в том числе чаще применять возможности, предусмотренные ее уставом.

В рамках семинара-практикума, который проводят во вторник коллегия совместно с президентским СПЧ, было подписано соглашение между Общественной коллегией по жалобам на прессу и редакцией журнала "Журналист". В частности, издание будет публиковать на своих страницах решения коллегии.

В ходе семинара Федотов напомнил, что общественная коллегия по жалобам на прессу, представляющая собой механизм саморегулирования в журналистском сообществе, действует с 2005 года.

"С тех пор мы продолжаем эту практику, наращиваем наши обороты. Я боюсь, что мы скоро перестанем справляться с ними. Потому что уже у нас наблюдаются такие явления, когда мы занимаемся отфутболиванием жалоб — их становится просто очень много, чуть ли не каждый день мы получаем жалобы", — отметил Федотов.

"Отсюда вывод: мы должны наращивать наши силы, нас должно становиться больше, мы должны лучше организовать свою работу", — подчеркнул глава СПЧ.

В частности, по его словам, стоит чаще использовать ту норму в уставе коллегии, которая говорит о том, что жалобы рассматривают ad hoc коллегии (ad hoc – "по особому случаю" — лат.) в составе не менее 5 и не более 15 членов коллегии. И если на ее заседании председательствует не один из сопредседателей коллегии, то председательствующим может быть любой член коллегии, которого выберут сами члены ad hoc коллегии, пояснил он. В такой роли выступали уже семь членов коллегии, а всего в составе общественной коллегии работает 50 человек, отметил Федотов.

"Я думаю, что те семь председательствующих, которые есть, это очень хороший ресурс; у нас одновременно может работать семь коллегий… Может, но не может. Потому что помимо председательствующего должно быть еще как минимум 4 члена коллегии, которые должны принять участие в заседании. А у нас как раз с этим возникают проблемы", — сказал сопредседатель коллегии.

Он уточнил, что все работающие в составе коллегии — люди очень уважаемые, а потому очень занятые. "Поэтому у них нет времени на то, чтобы заниматься такой общественной работой, как рассмотрение жалоб на прессу… Я обращаюсь к тем членам общественной коллегии, которые до сих пор не пришли, которые до сих пор не осознали свою ответственность за эту работу", — добавил Федотов.