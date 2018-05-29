В Госдуме рассказали о возможном расширении границ Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Процесс расширение границ Москвы уже давно запущен, в ближайшей перспективе может быть поставлен вопрос и об освоении новых территорий на южном направлении, считает глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Политик и эколог Максим Шингаркин сообщил во вторник РИА Новости, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области. Основным тезисом его кампании станет предложение об объединении столицы и Подмосковья с созданием новой административной единицы на территории Новой Москвы.

Комментируя идею Шингаркина, Диденко отметил, что "процесс постепенно реализуется". "Уже существует проект "Большая Москва", законами двух субъектов Федерации было объединено большое количество территорий, и этот процесс еще не завершен, то есть идет наслоение новых территорий так называемой Новой Москвы", — сказал глава комитета Госдумы РИА Новости.

"После ее освоения, возможно, будет в какой-то ближайшей перспективе поставлен вопрос об освоении новых территорий, прилегающих к южному направлению", — считает Диденко.

Политик подчеркнул, что уже сейчас экономические границы Москвы шире географических и юридических.

"С точки зрения экономического кластера, Москва давно уже выходит за пределы своих административных границ… Это не процесс одного дня, а довольно серьезный и продолжительный этап, который уже реализуется. За последние 4 года… этот процесс уже запущен, и, в принципе, он довольно активно развивается", — также отметил депутат.

"Да, это нужно узаконить. Экономику все равно не остановить. А она развивается по своим законам, юридические законы только оформляют эти отношения", — добавил он, отвечая на вопрос о том, не стоит ли в таком случае юридически закрепить расширение границ Москвы.

Диденко отметил, что эту тему, по его мнению, не следуют рассматривать в контексте кандидатуры Шингаркина, которому "сначала нужно подумать о том, как преодолеть муниципальный фильтр".

Политик напомнил, что идеи "Большой Москвы" и "Большого Санкт-Петербурга" ранее уже озвучивала в том числе и ЛДПР, поэтому заявление Шингаркина Диденко назвал "эпатажем".