В Госдуме рассказали о возможном расширении границ Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Процесс расширение границ Москвы уже давно запущен, в ближайшей перспективе может быть поставлен вопрос и об освоении новых территорий на южном направлении, считает глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).
Комментируя идею Шингаркина, Диденко отметил, что "процесс постепенно реализуется". "Уже существует проект "Большая Москва", законами двух субъектов Федерации было объединено большое количество территорий, и этот процесс еще не завершен, то есть идет наслоение новых территорий так называемой Новой Москвы", — сказал глава комитета Госдумы РИА Новости.
Политик подчеркнул, что уже сейчас экономические границы Москвы шире географических и юридических.
"С точки зрения экономического кластера, Москва давно уже выходит за пределы своих административных границ… Это не процесс одного дня, а довольно серьезный и продолжительный этап, который уже реализуется. За последние 4 года… этот процесс уже запущен, и, в принципе, он довольно активно развивается", — также отметил депутат.
Диденко отметил, что эту тему, по его мнению, не следуют рассматривать в контексте кандидатуры Шингаркина, которому "сначала нужно подумать о том, как преодолеть муниципальный фильтр".
Политик напомнил, что идеи "Большой Москвы" и "Большого Санкт-Петербурга" ранее уже озвучивала в том числе и ЛДПР, поэтому заявление Шингаркина Диденко назвал "эпатажем".