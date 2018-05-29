Минтруд предлагает повысить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минтруд РФ предлагает повысить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2019 год на 6 месяцев – с 246 до 252 месяцев, соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством.

В Минтруде напомнили, что показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии, при расчете страховой пенсии с 1 января 2015 года данный показатель не применяется.

С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства РФ.

"С 1 января 2018 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, был определен продолжительностью 246 месяцев… Возраст выхода на пенсию составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. По предварительным данным Росстата за 2017 год, численность мужчин и женщин в данных возрастах составила 897 054 человека и 1 160 756 соответственно, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – 16,46 года и 26,14 года соответственно", — сообщили журналистам в Минтруде.

В соответствии с произведенными Минтрудом расчетами, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам в общеустановленном возрасте выхода на пенсию на 2018 год составил 263 месяца.

"Таким образом, реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии – 263 месяца – значительно превышает установленное методикой максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год (252 месяца)", — уточнили в Минтруде. В ведомстве напомнили, что с целью постепенного доведения периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей законопроектом предлагается повышение на 6 месяцев – с 246 до 252 месяцев.

В Минтруде отметили, что если бы при расчете ежемесячного размера накопительной пенсии применялся реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (в 2019 году – 263 месяца), ежемесячные выплаты получателю были бы ниже. Проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год" будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2019 году накопительная пенсия.

В настоящее время законопроект находится на общественном обсуждении.