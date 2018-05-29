На Дальнем Востоке модифицировали БПЛА для поиска заблудившихся в лесу

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Спасатели Дальнего Востока оснастили беспилотники динамиками для более эффективного поиска людей в лесу, а также для оповещения населения, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС.

"Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, усовершенствованные с учетом специфики работы. Беспилотники спасатели оснастили мощными динамиками для подачи звуковых сигналов и трансляции голосовых обращений. Это может быть эффективным при поиске заблудившихся в лесу грибников, туристов или потерявшихся рыбаков, а также для оповещения населения при опасных обстоятельствах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники спасательного отряда также модифицировали подвижный пункт управления беспилотников по собственным проектам.

"Подвижный пункт управления на базе автомобиля "ГАЗель", который обеспечивает доставку беспилотников к месту работ, связь на большом удалении и бесперебойное электроснабжение, пришлось оборудовать резервным генератором и дополнительными техническими аккумуляторами с преобразователем напряжения", — сказал собеседник.

Ранее Сибирский региональный центр МЧС сообщил, что более 200 беспилотников помогают спасателям контролировать ситуацию в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока в пожароопасный период.

Региональный главк также предложил регионам активнее использовать беспилотники в весенне-летний пожароопасный период.