На Дальнем Востоке модифицировали БПЛА для поиска заблудившихся в лесу

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Спасатели Дальнего Востока оснастили беспилотники динамиками для более эффективного поиска людей в лесу, а также для оповещения населения, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС.
По его словам, сотрудники спасательного отряда также модифицировали подвижный пункт управления беспилотников по собственным проектам.
"Подвижный пункт управления на базе автомобиля "ГАЗель", который обеспечивает доставку беспилотников к месту работ, связь на большом удалении и бесперебойное электроснабжение, пришлось оборудовать резервным генератором и дополнительными техническими аккумуляторами с преобразователем напряжения", — сказал собеседник.
Ранее Сибирский региональный центр МЧС сообщил, что более 200 беспилотников помогают спасателям контролировать ситуацию в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока в пожароопасный период.
Региональный главк также предложил регионам активнее использовать беспилотники в весенне-летний пожароопасный период.