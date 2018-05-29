МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Нужно ограничить освещение тем подросткового суицида, массовых убийств и преступлений, которые могут вызвать широкий резонанс в обществе, заявил сотрудник главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Сергей Коротких.

"Я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о существенном ограничении любого освещения тем подросткового суицида, массовых убийств, совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, отличающихся особой жестокостью и способных вызвать широкий общественный резонанс в СМИ и в образовательных учреждения среди учащихся", — сказал Коротких во время своего выступления на круглом столе "Право ребенка на информацию" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что такие меры приняты во Франции, Великобритании, США.

"В обязательном порядке необходимо повысить уровень ответственности руководства интернет-ресурсов и социальных сетей за появление деструктивного контента, вплоть до блокирования их деятельности и ликвидации, с целью создания или добровольных механизмов противодействия обороту нежелательной для детей информации", — подчеркнул Коротких.

По его словам, интернет-провайдеры и социальные сети не заинтересованы в блокировке такой информации.

"Извините, но чернуха создает спрос. Действительно, спросом этим все пользуется, это деньги. Поэтому нужно создать такую систему, чтобы они были заинтересованы в этом… и (сами) блокировали негативный контент", — сказал Коротких.