В Кремле прокомментировали получение Абрамовичем израильского гражданства

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Получение предпринимателем Романом Абрамовичем гражданства Израиля — его полное право, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право", — сказал Песков.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники написало, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. Источник из окружения бизнесмена пояснил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы — речь идет о затянувшейся процедуре продления. В свою очередь газета Daily Telegraph выступила с утверждением, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния. После этого в СМИ появились сообщения, что Абрамович намерен получить израильский паспорт. Информированный источник в Иерусалиме накануне сообщил РИА Новости, что Абрамович прилетал в понедельник в Израиль на личном самолете, чтобы оформить местное гражданство.

Абрамович входит в список самых богатых людей не только России, но и Великобритании. В ежегодном рейтинге британской газеты Times, опубликованном 13 мая, бизнесмен, с 2003 года владеющий футбольным клубом "Челси", сохранил за собой 13-ую строчку. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов и составил 9,333 миллиарда фунтов, отмечает газета. Абрамовичу среди прочего принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz. В Израиле бизнесмен давно ведет филантропическую и коммерческую деятельность, инвестируя в компании высокотехнологического сектора и недвижимость.