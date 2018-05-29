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Общество

Песков разъяснил процедуру получения Монсоном российского гражданства

12:4229.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАмериканский борец по смешанным боевым искусствам Джефф Монсон. Архивное фотоАмериканский борец по смешанным боевым искусствам Джефф Монсон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков разъяснил процедуру получения американским бойцом Джеффри Монсоном гражданства РФ, он выполнил все процедуры, осталось принести присягу.

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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"Хочу здесь один нюанс отметить. Ему еще нужно будет, по нашему законодательству, принести присягу. Вот тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство. Так гласит закон, и он должен быть выполнен. Это первое. И второе, он выполнил все процедуры, обратился в соответствующем порядке за гражданством. Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира", — заявил Песков, отвечая на вопрос, на каких основаниях Монсону было предоставлено гражданство.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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