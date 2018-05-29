Песков разъяснил процедуру получения Монсоном российского гражданства

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков разъяснил процедуру получения американским бойцом Джеффри Монсоном гражданства РФ, он выполнил все процедуры, осталось принести присягу.

"Хочу здесь один нюанс отметить. Ему еще нужно будет, по нашему законодательству, принести присягу. Вот тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство. Так гласит закон, и он должен быть выполнен. Это первое. И второе, он выполнил все процедуры, обратился в соответствующем порядке за гражданством. Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира", — заявил Песков, отвечая на вопрос, на каких основаниях Монсону было предоставлено гражданство.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.