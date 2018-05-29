Роскачество нашло нарушения в трети пломбира

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Треть популярных марок ванильного пломбира в России не соответствует нормам, сообщает Роскачество.

Для тестов специалисты отобрали 34 наиболее распространенные марки мороженого и проверили их по 51 показателю качества и безопасности. В результате в 12 образцах нашли нарушения.

Так, в продукции двух производителей обнаружились растительные жиры. В двух других случаях жирность мороженого оказалась ниже 12 процентов, что не позволяет называть его пломбиром. Две марки использовали при изготовлении крахмал, не указав его на упаковке.

В одном из образцов оказались антибиотики тетрациклиновой группы, еще в шести экземплярах — следы их использования. В мороженом двух марок исследование выявило бактерии кишечной палочки, а еще в двух — превышающий норму уровень кислотности молочного сырья, что может свидетельствовать о его несвежести.