Москва готова к проведению детской летней оздоровительной кампании

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва полностью подготовлена к проведению детской летней оздоровительной кампании 2018 года, сообщил заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

"С нашей точки зрения, Москва к проведению летней оздоровительной кампании 2018 года. И выездной, и городской", — сказал Филиппов во вторник на заседании комиссии по массовой культуре и коммуникациям в Московской городской думе.

Он отметил, что финансирование детской оздоровительной кампании из городского бюджета в этом году осталось на уровне и не претерпело изменений.

По его словам, Москва сегодня является лидером по бюджетной обеспеченности и количеству детей, отправляющихся на отдых в летнее время. "Московский бюджет выделяет 3,9 миллиарда рублей. Порядка 100 тысяч московских детей за эти средства охвачены отдыхом в разных направлениях", — добавил Филиппов.