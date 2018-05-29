В Московские школы хотят запретить проносить ряд предметов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Москвы намерены принять нормативные акты, которые ограничат пронос в школы ряда предметов в целях обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, заявил во вторник замруководителя столичного департамента образования Игорь Павлов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в одной из школ Москвы подросток получил ножевое ранение в результате конфликта со своим сверстником. Позднее в столичном департаменте образования уточнили, что инцидент произошел в школе №1571: ученик 9 класса непреднамеренно задел перочинным ножом своего одноклассника, здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы внутренними локальными актами в школах ввести ограничения проноса запрещенных предметов… и под роспись родителей и всех участников образовательного процесса доводить это (требование — ред.) еще на моменте входа в образовательную организацию", — сказал Павлов на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном вопросам детской безопасности.

Павлов не уточнил, какие именно предметы планируется запретить проносить в школу. Он также рассказал, что в настоящее время в школах Москвы работают порядка 50 тысяч камер видеонаблюдения и действует профстандарт школьных охранников.