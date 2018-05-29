В Совфеде готовят законопроект о выездной регистрации браков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Совете Федерации готовят законопроект, позволяющий проводить выездную регистрацию барков вне стен ЗАГСов; такое нововведение, считает его автор, сенатор Елена Мизулина, должно увеличить число россиян, желающих узаконить супружеские отношения.
Она напомнила, что предыдущий вариант законопроекта, внесённый Тюменской областной думой, Госдума отклонила.
По словам сенатора, выездная регистрация брака должна предусматривать возможность государственной регистрации брака не только в торжественной обстановке в органе записи актов гражданского состояния, но и в иных местах, требования к которым устанавливаются законом субъекта РФ.
Она сообщила, что 31 мая в Совфеде пройдёт круглый стол, посвящённый совершенствованию семейного законодательства в части процедуры государственной регистрации заключения брака. В ходе дискуссии его участники планируют ознакомиться с опытом российских регионов в этом вопросе.