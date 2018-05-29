В Совфеде готовят законопроект о выездной регистрации браков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Совете Федерации готовят законопроект, позволяющий проводить выездную регистрацию барков вне стен ЗАГСов; такое нововведение, считает его автор, сенатор Елена Мизулина, должно увеличить число россиян, желающих узаконить супружеские отношения.

"Необходимость узаконить выездную регистрацию брака объективно назрела. В рамках временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса мы готовим новый вариант законопроекта, который станет итогом широкой дискуссии. Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак", — сказала Мизулина журналистам.

Она напомнила, что предыдущий вариант законопроекта, внесённый Тюменской областной думой, Госдума отклонила.

По словам сенатора, выездная регистрация брака должна предусматривать возможность государственной регистрации брака не только в торжественной обстановке в органе записи актов гражданского состояния, но и в иных местах, требования к которым устанавливаются законом субъекта РФ.

"У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным. Зачем лишать их этой возможности? Зачем в такой радостный момент жизни мешать людям выражать свои эмоции так, как они этого хотят? В нашей стране так много исторических мест и усадеб, где можно провести церемонию", — заявила Мизулина, добавив, что "все, конечно, должно быть в рамках приличия".

Она сообщила, что 31 мая в Совфеде пройдёт круглый стол, посвящённый совершенствованию семейного законодательства в части процедуры государственной регистрации заключения брака. В ходе дискуссии его участники планируют ознакомиться с опытом российских регионов в этом вопросе.