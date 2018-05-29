В Мосгорсуде рассказали о пользе системы электронного правосудия

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Система электронного правосудия, внедренная в столичных судах, помогает бороться с фальсификацией уголовных дел и подделкой документов, сообщила глава Мосгорсуда Ольга Егорова на международной конференции "Суд 21 века: технологии на службе правосудия".

"Мы собираемся сотрудничать с МВД и ГУВД по Москве. Мы уже начали оперативно обмениваться данными и сверять документы — выявили много недостатков, вплоть до фальсификаций, система выверки дел помогла изжить эти недостатки. Мы оперативно получаем ответы на запросы, планируем осуществить подключение к определенным базам данных", — сказала Егорова.

По ее словам, система электронного правосудия также помогла минимизировать число подделок документов. "Раньше была такая болезнь, теперь подлинность документа можно проверить в течение двух часов", — отметила она.

Глава Мосгорсуда положительно оценила сотрудничество между различными ведомствами в электронном виде. Так, представители прокуратуры, по ее словам, смогут направлять апелляционные и кассационные жалобы в электронном виде. В столичных СИЗО установлены системы видео-конференц-связи для участия в заседаниях лиц, содержащихся под стражей. В СИЗО №2 установлены информационные киоски для ознакомления содержащихся под стражей с материалами дел в электронном виде. Электронный документооборот введен с Судебным департаментом, Росреестром, Федеральным казначейством.